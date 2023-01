Krejčí odehrál 1000. zápas v NHL. ‚Jsem hrdý, ale docením to víc až po kariéře,‘ komentoval jubileum

Jubilejní 1000. utkání v NHL mohlo mít pro útočníka Davida Krejčího stěží lepší scénář. Český útočník přispěl k jasné výhře hokejistů Bostonu 6:0 nad Philadelphií třemi nahrávkami a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. V rozhovoru se zámořskými novináři po zápase uvedl, že je hrdý, že se mu podařilo významného milníku dosáhnout. Boston 12:36 17. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Krejčí na rozbruslení před svým 1000. zápasem v NHL | Foto: Mary Schwalm | Zdroj: ČTK / AP

„Co to pro mě znamená? Snadná otázka, ale těžká odpověď. Přirozeně jsem o tomhle utkání poslední dobou hodně přemýšlel. Je to samozřejmě úspěch, když něčeho takového dosáhnete s jedním klubem, navíc ještě v takovém klubu,“ uvedl Krejčí.

„A já jsem na sebe opravdu hrdý, že se mi to podařilo. Teď to ale zase až tak neprožívám, ačkoliv je to skvělý pocit, když hrajete tisící zápas a ještě ho vyhrajete. Myslím, že právě tohle je jeden z těch milníků, které doceníte o něco více, až skončíte a ohlédnete se za kariérou,“ prohlásil Krejčí.

Pro šestatřicetiletého rodáka ze Šternberka šlo o další významný zápis do klubových dějin. Milníku dosáhl jako sedmý v historii Bruins, jejichž barvy hájí celou kariéru v NHL. Vedle toho mu patří například průběžné šesté místo v počtu nasbíraných asistencí (538), deváté s 764 body, třetí je v bodech v play off (124). V roce 2011 se podílel na zisku Stanley Cupu.

Poslouchejte, jak to cinklo! @Pavel_Zacha a jeho raketa z voleje, na kterou mu nemohl nahrát nikdo jiný než David Krejčí! @NHLBruins | #NHLBruins pic.twitter.com/fHJOYkUzkH — NHL Česko (@NHLcz) January 16, 2023

Větší formálnější ceremoniál je naplánovaný na 20. února, ale potlesku vestoje se Krejčí dočkal od diváků hned poté, co absolvoval první střídání proti Flyers. „Byla v tom spousta různých emocí. Je těžké na to odpovídat, ale mohu určitě říct, že jsem moc rád za to, že se mi z klubu ozvali a měli zájem, abych se vrátil. Jsem jim za to vděčný,“ uvedl Krejčí, který strávil minulou sezonu v extraligové Olomouci.

David Krejčí se při příležitosti dosažení mety 1000. zápasů v NHL dočkal bouřlivé ovace fanoušků @NHLBruins! Gratulujeme, Krejčo! pic.twitter.com/aWIuJkMuTG — NHL Česko (@NHLcz) January 17, 2023

S Bostonem podepsal smlouvu na milion dolarů, další dva si může vydělat na bonusech. "Je to tady přece můj domov, ne? Nebylo to těžké rozhodování. Všemu pomáhá i to, že týmu se daří a hraje dobře. Přicházíte každý den s úsměvem na tváři a užíváte si každý okamžik, protože nevíte, jak dlouho to bude ještě trvat. Dnes to bylo opravdu skvělé," řekl Krejčí, s který s Bostonem vévodí celé NHL.

Mimořádná sezona

V bodování Bruins, kterému kraluje David Pastrňák, je čtvrtý, od návratu má průměr skoro bod na zápas. Za 38 startů zaznamenal 34 bodů díky 11 gólům a 23 asistencím.

„Byla tady nějaká očekávání a já jsem vážně moc rád za to, jak hrajeme jako tým. Máme bilanci, která hovoří sama za sebe. Cítím, že to pro nás může být mimořádná sezona. Víme, jaké hráče máme v kabině. A rozhodně to všechno nebereme jako samozřejmost. Uvidíme, jak to půjde dál, ale jsme zvyklí jít zápas od zápasu, což se mi líbí,“ prohlásil Krejčí.

S novináři mluvil po utkání v kabině z velké louže vody, která zůstala před jeho místem jako následek oslavné sprchy od spoluhráčů.

„Když dosáhnete nějakého takového milníku, musíte mít proslov. A já si plánoval už pár dní, co řeknu. Ale tohle jsem nečekal. A byl to vážně úžasný moment, když kluci přišli a tohle udělali. Nikdy na to nezapomenu, zatímco z toho proslovu jsem zapomněl úplně všechno, co jsem chtěl říct,“ řekl s úsměvem Krejčí.