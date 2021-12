Po třech a půl letech se vrátil Krejčí do reprezentace. Spoluhráči na něj ale až příliš spoléhali

„Strašně rád jsem byl zpátky v nároďáku po tak dlouhé době. Týmově bohužel prohra na nájezdy docela naštve,“ říkal smutně po prohraném utkání David Krejčí.

Za národní tým nastoupil poprvé od světového šampionátu v roce 2018. Dostal se k několika střelám, rozdával pasy, ale taky ztratil kotouč před prvním gólem Finů. Spokojený se svým výkonem prostě nebyl.

„Mně ten kotouč skákal přes hokejku. Nevím, čím to bylo, nestěžuji si na led, to určitě ne. Je to frustrující, když puk letí a najednou to tam nezapadne. Chtěl jsem nároďáku pomoc o trochu víc, hlavně v přesilovkách,“ dodal.

Přesilových her měli Češi v utkání hned několik, včetně více než minutu dlouhé pěti proti třem. Jejich nevyužití mrzelo i trenéra Filipa Pešána, ale právě Krejčímu to za vinu nedával: „Bohužel se čekalo, co Krejčí v přesilovce vymyslí, a to je málo.“

Na zbytek Channel One Cupu už čeští hokejisté nebudou moci čekat na to, co Krejčí vymyslí. Do Moskvy totiž s týmem neodcestoval. Trenéři ho chtěli vidět jen v jednom utkání, což po zápase samotného hráče trochu mrzelo.

„Bohužel hraju jen jeden zápas, tak snad se podaří ještě v blízké budoucnosti navázat a hodit tam víc zápasů, sehrát se trochu víc,“ přál si Krejčí.

Další zápas si ale David Krejčí zahraje až na olympijském turnaji, pro který s ním trenér Pešán počítá, ať už budou v Pekingu hráči NHL nebo ne. Ostatní budou o účast v týmu pro olympijské hry bojovat ještě v Moskvě. V sobotu proti Rusku a v neděli se Švédskem.