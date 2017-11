David Krejčí si připsal gól a asistenci. Pastrňák dal proti obhájcům Stanley Cupu vítězný gól

Krejčí otevřel skóre v sedmé minutě, trefil se podruhé v ročníku. V polovině zápasu pak přihrál Grzelcykovi, který zvýšil na 3:1, obhájci Stanleyova poháru ale stihli do konce druhé třetiny vyrovnat. Rozhodl Pastrňák, který v 46. minutě proměnil sólový nájezd a vstřelil jedenáctou branku v sezoně.

