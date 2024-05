Pasta musí přidat, zní z úst kouče Bostonu na adresu českého útočníka. Bruins čeká rozhodující duel

Před rokem Florida dokázala s favorizovaným Bostonem otočit sérii ze stavu 1:3 na zápasy, přestože ten sedmý hrála na ledě Bruins.

A zatím to vypadá, že traumatizující zážitek si hráči s béčkem na prsou můžou zopakovat - v sérii s Torontem zase vedli 3:1, ale teď je tady rozhodující sedmé utkání v bostonské TD Garden.

Aby to tentokrát dopadlo pro Bruins dobře, musí se podle trenéra Jima Montgomeryho zlepšit jeden hráč.

„Vaši nejlepší hráči musí být těmi nejlepšími. Úsilí tam je, ale je třeba přidat nějaké parádní momenty v klíčových chvílích. Marchand to zvládá, Pasta musí přidat,“ komentoval formu Davida Pastrňáka trenér Bostonu.

"Your best players need to be your best players this time of year...Pasta needs to step up."



