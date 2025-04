Pastrňák zazářil v NHL hattrickem a smazal neúspěšnou sérii Bostonu

Pastrňák připravil na konci úvodní třetiny první dva góly duelu. Nejdříve přihrál do jízdy Morganu Geekiemu, který otevřel v 19. minutě skóre a v utkání také nasbíral pět bodů (1+4). Vzápětí uvolnil na hranici brankoviště Eliase Lindholma, který zvýšil.

THREE SERVINGS OF PASTA 🍝



David Pastrnak collects the 19th hat trick of his career!



Hat Trick Challenge presented by @AstraZenecaUS pic.twitter.com/ZTW0XgAmky