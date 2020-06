Jágr o Pastrňákovi: Líbí se mi, že chce být nejlepší. On je hráč, kterého český fanoušek potřebuje

Hokejista David Pastrňák sám o sobě říká, že je hodně soutěživý. A to nejen na ledě. To, že chce být nejlepší, obdivuje na útočníkovi Bostonu i Jaromír Jágr. Co se legendě českého hokeje na mladém útočníkovi Bostonu nejvíce líbí prozradil v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 11:36 28. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejista David Pastrňák byl v neodohrané části letošní sezony nejlepším střelcem | Zdroj: Reuters

Útočníka Bostonu, který byl v nedohrané základní části soutěže společně s Rusem Ovečkinem nejlepším střelcem, můžete také potkat, protože koronavirovou přestávku aktuálně tráví v Česku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká Jaromír Jágr o Davidu Pastrňákovi

„Měl jsem šance, které jsem spálil a to mě hodně štvalo. Odehrál jsem nejvíc minut a byl jsem od toho, abych dával góly, ale bohužel tam nepadaly. V příštím zápase to snad bude lepší.“

Takhle nehodnotil hokejista David Pastrňák svůj výkon v některém ze zápasů NHL, ale v exhibičním fotbalovém utkání.

„Já jsem velice soutěživý a jakmile dělám nějaký sport, tak se neznám a hraju naplno.“

Čtyřiadvacetiletý Pastrňák chce vyhrávat nejen na ledě. I když v bruslích a s hokejkou mu to jde stále nejlépe. Jako důkaz připomeňme, že v nedohrané základní části NHL byl společně s Rusem Ovečkinem nejlepším střelcem.

„Líbí se mi na něm, že chce být nejlepší. Ne všichni to mají v povaze, ale on to má. Chce být druhý den lepší, než byl dnes a to je hrozně důležité. Nekoukat na to, jestli vede bodování, ale soutěžit sám se sebou a dosáhnout svého maxima. Nesoutěžit s někým jiným, ale sám se sebou,“ říká o Pastrňákovi Jaromír Jágr.

Návrat do zámoří v nedohlednu

Za necelé dva týdny se otevřou v NHL tréninkové kempy pro 24 týmů, které budou po koronavirové pauze dohrávat sezonu. Kdy se Pastrňák vrátí do zámoří ale zatím neví.

„Víme, že se to bude dohrávat, ale teď jen trénuju. Je super, že fotbal a jiné sporty nám vyčistí hlavu a zapomeneme na všechny starosti.“

Poslední zápas v NHL před koronavirou pauzou odehrál Pastrňák 10. března. Kdy ho hokejoví fanoušci uvidí znovu v akci zatím není jasné, protože vedení soutěže ještě neoznámilo termín restartu sezóny.

„Buďme rádi za Davida Pastrňáka. Věřím, že je to hráč, kterého sledují i lidé, kteří nesledují zápasy, ale ráno si pustí televizi nebo internet, aby se podívali, kolik udělal bodů. To je přesně to, co český fanoušek potřebuje - někoho sledovat a někomu fandit.“ Těší se Jaromír Jágr až uvidí Pastrňáka znovu na ledě.