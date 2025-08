Pastrňákova letní pohoda: Cestování po Švédsku, golf a do Polska na fotbal. ,Rychle to uteklo,’ říká

„No, tak takové pohodové bych řekl. Ani jsme nejeli k moři, celé prázdniny jsme trávili cestováním po Švédsku s rodinkou. Pro ně je největší dar, když jsem doma, takže jsme si udělali takovou pohodičku, ani se nám nikam nechtělo, spíš se věnovat dceři. Rychle to uteklo a už jsem zpátky v tréninkovém rytmu,“ říká David Pastrňák, který si ze Švédska odskočil do Čech na setkání s dalšími českými hokejisty působícími v NHL.

Pak se ale znovu na sever Evropy vrátí. Poprvé si totiž zemi, kde se narodila jeho žena Rebecca pořádně v létě prohlédnul.

„Ta krajina je krásná, v létě je to nádherné. Máte tam 18 hodin světlo, dáte dceru spát a můžete jít na golf v půl osmé večer. Den je dlouhý, takže léto je tam pěkné. Trávíme spoustu času na lodi na vodě a je to tam takový klid a pohoda,“ popisuje hvězda Boston Bruins.

Zafandit Baníku

Z téhle, jak říká David Pastrňák, fajné země si odskočil také do Polska, kam jel fandit zamilovanému Baníku Ostrava na utkání evropských pohárů s Legií Varšava.

„Letěl jsem rovnou ze Švédska na otočku do Polska, což byl pohodový let. Varšavu jsem si užil, ale výsledek byl náročný a těžce se to polykalo. Musí se otočit stránka, soustředit se na přítomnost. Do Vídně se nechystám, protože program je náročný a už musím být v tom největším zápalu, abych se připravil na sezonu,“ vysvětluje David Pastrňák, proč ve čtvrtek nepodpoří Baník přímo na hřišti Austrie Vídeň.

Po návratu do Švédska se bude dál sám připravovat na sezonu v posilovně i na ledě. A taky se blíží odlet do zámoří.

„Máme v plánu odletět do Ameriky koncem srpna. Letos tam budeme trochu dřív, většinou jezdíme na poslední chvíli, ale s malou chceme jet dřív a trochu se zabydlet a zvyknout si na časový posun,“ říká David Pastrňák, který se bude snažit dostat se z Bostonem po loňském neúspěchu do bojů o Stanleyův pohár.