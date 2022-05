Hokejovou reprezentaci posílí na šampionátu Pastrňák a nejspíš i Kämpf, turnaj skončil pro Simona

České hokejisty posílí na mistrovství světa ve Finsku útočníci David Pastrňák z Bostonu a pravděpodobně i David Kämpf z Toronta. Uvedl to generální manažer týmu Petr Nedvěd. Na turnaji naopak dohrál jiný útočník Dominik Simon, který již odcestoval z dějiště turnaje. Jsou za tím osobní důvody. Tampere 13:51 17. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník David Pastrňák slaví gól v zápase s Montrealem | Foto: Eric Bolte-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Brzy šestadvacetiletého Pastrňáka čeká čtvrtý světový šampionát v kariéře. Představil se na turnajích v letech 2016 až 2018.

Frantisek Kuna

@Fery19 Pastrňák bude

Kämpf skoro jistě taky

Simon opustil Tampere z osobních důvodů

Proti Rakousku na 11 útočníků 2 11

K národnímu týmu se může připojit díky vyřazení Bruins v prvním kole play-off NHL v souboji s Carolinou. Hurricanes vyhráli sedmý rozhodující zápas v noci na neděli 3:2, přičemž Pastrňák byl posledním úspěšným střelcem celé série. Vyřazení ale neodvrátil.

Nejistota sice panovala ohledně jeho zdravotního stavu, obávaný kanonýr by ale měl již ve středu dorazit do Tampere.

„David měl po konci Bostonu v play-off NHL velký zájem přijet na mistrovství, a přestože byl ke konci základní části zraněný, výstupní zdravotní testy u něj proběhly bez problémů a od Bruins dostal zelenou. Pokud vše půjde podle plánu, ve středu by měl už s týmem trénovat a do zápasu by měl nastoupit už ve čtvrtek proti Lotyšsku,“ řekl Nedvěd.

Pasta přijede! Petr Nedvěd potvrdil, že @pastrnak96 posílí #narodnitym, dorazit by na #mshokej měl i útočník Toronta David Kämpf!

MS bohužel naopak končí pro Dominika Simona.#IIHFWorlds pic.twitter.com/vEVqWD2Wfm — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 17, 2022