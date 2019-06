‚Venkovní zápasy hrajeme dobře celou sezonu.‘ Pastrňák si připsal první gól ve finále Stanley Cupu

Čeští hokejisté David Krejčí a David Pastrňák se přiblížili zisku Stanley Cupu. Ve finále NHL Boston totiž vyhrál v noci neděli na ledě St. Louis 7:2 a v sérii vede 2:1 na zápasy. Pastrňák potvrdil, že patří ke klíčovým hráčům týmu, dal gól a byl vyhlášený třetí hvězdou zápasu. St. Louis 15:26 2. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obránce Jay Bouwmeester ze St. Louis stíhá českého útočníka Davida Pastrňáka | Foto: Billy Hurst-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

David Pastrňák v 21. minutě dal svůj premiérový gól ve finále Stanley Cupu a Boston v tu chvíli vedl 4:0. Jeho gól i další tři, kterými hosté rozhodli o své jasné výhře, padly v přesilovkách a Pastrňák po utkání v šatně mezi novináři přemýšlel o tom, co stálo za výjimečnou produktivitou právě v početní výhodě.

„Nevím, ale abych byl upřímný Torey Krug hrál výborně. Byla to hodně jeho zásluha, posílal nám tam skvělé přihrávky, a proto jsme se dokázali prosadit. A navíc jsme byli hodně silní na vhazování a tak jsme pak nemuseli těžce bojovat o puk,“ citoval Pastrňáka Radiožurnál.

A právě obránce Torey Krug si v utkání připsal gól a tři asistence - včetně té u Pastrňákovy trefy. Americký hokejista ale vyzdvihl hlavně týmový výkon, a jeho slova podpořily i statistiky, když ve třetím finálovém duelu bodovalo hned 12 hokejistů Bostonu napříč všemi formacemi.

Úspěchy na cizích stadionech

„To je právě to rozhodující, co potřebujete v této části sezóny, abyste uspěli. To není žádné tajemství. Proto jsme se do finále dostali právě my a St. Louis. Už v základní části se v sestavě prostřídalo hodně hráčů, všichni musí být ve střehu. Pokud všechny formace nějak přispějí, tak je těžké nás porazit,“ myslí si americký obránce.

A dalším faktorem úspěchu Bostonu může být podle Davida Pastrňáka i to, že si týmu obecně v aktuální sezóně daří na cizích stadionech.

„Rozhodně je to pro nás velká věc, pár dnů jsme se na to soustředili, trochu jsme si mohli odpočinout a dát se do kupy. Ale jak víte, tak hrajeme venkovní zápasy dobře po celou sezónu a opravdu jsme v tom zápase předvedli velmi dobrý výkon,“ dodal David Pastrňák, se sedmnácti body aktuálně čtvrtý nejproduktivnější hráč play-off.

Naposledy venku Boston prohrál 1. května v Columbusu, což se ale může změnit už v noci na úterý po dalším duelu v St. Louis.