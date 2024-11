Pastrňák se trefil proti Dallasu, ale debakl neodvrátil. McDavid dosáhl na bájnou metu 1000. bodů v NHL

Edmonton od chvíle, kdy se mu po zranění vrátil do sestavy McDavid, ještě neprohrál. Nashville udolal 3:2 v prodloužení, když rozhodující branku vstřelil obránce Darnell Nurse po krásné přihrávce McDavida.

BREAKING



Oilers Connor McDavid becomes the 4th fastest (659 GP) & 4th youngest (27 years, 306 days) player in NHL history to record 1,000 points pic.twitter.com/yI6xVA1i4p