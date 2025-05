Řekl jsem si, že zkusím zůstat v tempu, sdělil Pastrňák. Před šampionátem se cítí lépe, než loni

Hokejista David Pastrňák má za sebou první trénink s českou reprezentací v Praze a už také odlet do Dánska. V pátek tam začne mistrovství světa, které bude pro útočníka Bostonu šesté v kariéře. Poprvé na něm ale bude s národním týmem obhajovat titul. Praha 18:42 6. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Pastrňák na tréninku reprezentace | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Čeští hokejisté v čele s Davidem Pastrňákem už jsou v dějišti mistrovství světa, na kterém budou obhajovat zlaté medaile.

„Cítím se o hodně lépe, než jsem se cítil loni, když jsem přijel. Určitě super vzpomínky, nový rok, nový turnaj, ale určitě se pokusíme uspět. Ten recept známe,“ říká hlavní hvězda hokejové reprezentace David Pastrňák.

V budově terminálu 3 na letišti Václava Havla měl před přesunem do Dánska na světový šampionát tradičně dobrou náladu.

Navíc stihl už i dopolední první svižný trénink ve Strašnicích, během kterého se připravoval ve formaci s Lukášem Sedlákem a Romanem Červenkou.

Čeští hokejoví útočníci Roman Červenka a David Pastrňák | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ještě máme spoustu tréninků před zahájením. S Červusem jsem hrál často, ale se Sedlem jsem ještě myslím nehrál, takže bude super mít pár tréninků spolu a myslím, že nám to bude sedět,“ věří útočník Bruins.

Protože Bostonu skončila sezona NHL po základní části, musel se osmadvacetiletý útočník i v zámoří udržovat a řešil, jestli se k úřadujícím světovým šampionům připojí.

„Sezona byla velké zklamání, určitě to skončilo dříve, než jsem chtěl. Po sezoně jsem si řekl, že zkusím trénovat a zůstat v tempu a zkusím, jak na to odpoví tělo. Na ledě jsem se cítil dobře,“ popisuje úřadující mistr světa.

V rozhodování Pastrňákovi pomohly vzpomínky na loňský zlatý turnaj v Praze, ale také švédská manželka.

„Jen to nahodila, že je to ve Švédsku, tak že by bylo fajn, kdybych hrál. Pak zjistila, že je to v Dánsku, tak úplně šťastná nebyla,“ směje se Pastrňák.

Šampionát, na kterém bude Rulíkův z více než poloviny stejný výběr jako loni - obhajovat zlato – začne stejným soubojem, jakým ten poslední končil – tedy reprízou finále se Švýcarskem v pátek.