Za těch pár sezón k sobě našli cestu, řekla Ziembová o přátelství Pastrňáka s Krugem

Hokejisté i slavný Stanley Cup se přesunuli do Bostonu. V noci na čtvrtek českého času tam skončí finále tohoto ročníku NHL mezi domácími Bruins a St. Louis. Oba týmy sází nejen na hokejovou kvalitu, ale také na dobré vztahy v týmu. Třeba v případě kamarádů z Bostonu - obránce Toreyho Kruga a útočníka Davida Pastrňáka. Boston 13:21 11. června 2019

Více než dva roky je starý první záběr z jakési synchronizované rozcvičky dvou mladých hvězd Bostonu. Zaháknou se za ruce a navzájem roztočí po kolenou na ledě, jestli chcete někomu poslat v komunikaci na sociálních sítích krátké video zvané gif, tak tohle je jedno z prvních s Davidem Pastrňákem, co na vás vyskočí.

Obránce Torey Krug má všeobecně k hráčům ze středu Evropy dobrý vztah, vždyť v pondělí prohlásil o svém bostonském sousedovi Zdenu Chárovi, že je to dobrý přítel.

Ale Krugovo kamarádství s Pastrňákem je ještě silnější. „Myslím si, že si takhle k sobě našli cestu za těch pár sezón. Torey Krug je velice fajn kluk. Toho mám taky ráda, i když si moc nerozumíme, co se týče řeči. Myslím si, že je to vůli tomu, že tam David nějak zapadl, je takový veselý,“ řekla Radiožurnálu Pastrňákova maminka Marcela Ziembová.

Na otázku, jestli se její syn nebojí, že by třeba právě Krug byl někam vyměněn a pak by mu v zápase „masíroval záda“, odpovídá: „Už se to i párkrát stalo. Třeba začínal s Lucicem, tomu jsem říkala táta – Milan Lucic, jako jeho táta, ten se jmenoval také Milan. Přirostl mi také hodně k srdci, vždycky když jsem odjížděla, tak mi říkal: ‚Neboj, postarám se, mamá.‘ Takže taky se to stalo, taky ho vytrejdovali pryč a teď proti sobě hrají.“

Marcela Ziembová tak naznačila, že mezi hokejisty jsou kolikrát vztahy, o kterých fanoušci nemají ani zdání.