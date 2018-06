Davida Pastrňáka čeká letní příprava, začne ji jako fyzioterapeut Kristýny Plíškové na Wimbledonu

Nejlepší český hokejista uplynulé sezóny David Pastrňák se začíná chystat na nadcházející ročník NHL. K tomu, aby znovu patřil k oporám Bostonu, potažmo reprezentace, potřebuje absolvovat kvalitní letní přípravu. Tu zahájí na Wimbledonu, kam pojede jako fyzioterapeut Kristýna Plíškové. Tuto pozici v jejím týmu má proto, aby mohl navštěvovat místní posilovnu. Praha 19:14 30. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Pastrňák na letošním dánském šamiponátu | Zdroj: ČTK

„Hokej mě baví, ale letní příprava není moje oblíbená, ale vždycky to nějak propojím s tenisem a fotbalem. Zpestřím si to a doufám, že to rychle uběhne,“ věří říká pro Radiožurnál David Pastrňák.

Aktuálně si zpestří přípravu tenisem. Ne snad, že by sám vzal raketu do ruky, ale bude bedlivě sledovat přímo v Londýně grandslam ve Wimbledonu. Bez tréninku ale ani tam nezůstane

„Tam budu trénovat sám. Když budu mít volno a když Týnka nebude potřebovat fyzioterapeuta, tak si půjdu zatrénovat," popisuje útočník Bostonu.

Tady je potřeba vysvětlení. David Pastrňák je totiž akreditovaný na Wimbledon jako fyzioterapeut české tenistky Kristýny Plíškové a tak je nasnadě otázka, zda už absolvoval nějaký masérský kurs.

„Připravil jsem si nějaký doping, že prý se po něm nikdo nezraní. To jí hodím, abych nemusel nic dělat. Ne, je to jenom taková sranda... abych mohl do posilovny. Už se na to moc těším a doufejme, že to dopadne,“ uvádí vše na pravou míru český hokejista.

Nejlepší český střelec play-off uplynulé sezóny NHL tak oproti ostatním hokejistům bude zatím pouze nabírat fyzickou kondici v posilovně a doplňkových sportech. S návratem na led příliš nespěchá.

„Od července začnu chodit dvakrát týdně, poslední tři roky to tak dělám. Zatím mi to tak vyhovuje. Dvakrát týdně v červenci, pak pětkrát týdně v srpnu,“ dodává Pastrňák.

Ten bude v nadcházející sezóně chtít potvrdit vzrůstající tendenci získaných bodů v NHL. Má za sebou zatím dvě kompletní.

V té předloňské zaznamenal v základní části sedmdesát bodů, v té další osmdesát, rozhodně nejvíce ze všech fyzioterapeutů na tenisovém Wimbledonu.