Bude mít David Pastrňák hattrick? Večer může potřetí v řadě vyhrát anketu Zlatá hokejka

Za padesát let se povedlo jen Jaromíru Jágrovi vyhrát třikrát za sebou anketu Zlatá hokejka. Díky úspěchům v minulých letech teď může nejslavnějšího českého hráče napodobit útočník Bostonu David Pastrňák. Praha 13:44 17. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Pastrňák s cenou pro vítěze ankety Zlatá hokejka, kterou získal v předchozích dvou letech | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Jméno Davida Pastrňáka jakožto vítěze Zlaté hokejky zaznělo pražském Foru Karlín nejen loni, ale i předloni. V padesátileté historii vyhrál anketu dvakrát za sebou třeba Dominik Hašek, Milan Nový nebo Vladimír Martinec. Zase tolik zpátky Pastrňák nekoukal, spíš vzhlížel k vrstevníkům.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 David Pastrňák může v pondělí vyhrát potřetí v řadě anketu Zlatá hokejka

„Samozřejmě hráči, kteří to vyhráli přede mnou. Když jsem tu byl dva roky zpátky, kdy vyhrál Jakub Voráček, tak jsem si říkal, že bych to chtěl jednou vyhrát, a najednou je to tady. Čas rychle utíká. Stoprocentně mě to překvapilo, když jsem to slyšel. Jen to dokazuje, že se hokej omlazuje. I v NHL je čím dál tím více mladších hráčů a doufejme, že se budeme jen zlepšovat,“ přál si loni rodák z Havířova.

Pastrňák se už zlepšil tak, že byl jedním z tahounů týmu při letošní cestě do finále NHL, ale triumfovat v něm a získat Stanley Cup se Bostonu nepodařilo. A tak je tu po sezoně taková náplast v případném úspěchu ve Zlaté hokejce. Tohle říkal Pastrňák po zisku ceny loni: „Je to příjemné, ale na druhou stranu je to nezvyk. Od malička jste zvyklí vyhrávat týmové ceny s celým mužstvem a máte tak dalších dvacet kluků, kteří získali stejnou cenu jako vy.“

Zlatá hokejka bez překvapení. Anketu znovu ovládl David Pastrňák Číst článek

Pořadí posledních dvou ročníků bylo totožné. První Pastrňák, druhý Voráček, třetí další hráč Bostonu David Krejčí. David Pastrňák zažívá povedené období kariéry. Je mu 23 let, smlouvu má na další čtyři sezony a v každé si vydělá skoro 7 milionů dolarů. Kdo by to byl před lety řekl.

„Asi babičky v šesti letech. Mně ale rodiče nikdy nic takového neříkali, jsem ze skromné rodiny. Nikdy jsem si nedával žádné cíle. Hrál jsem hokej, protože mě to baví, a ne proto, abych to někam dotáhl. Samozřejmě jsem rád, že jsem si teď lásku k hokeji našel a hraji ho na profesionální úrovni,“ říkal po svém prvním triumfu v anketě Zlatá hokejka David Pastrňák. V pondělí večer ji může vyhrát potřetí za sebou. To se povedlo jen Jaromíru Jágrovi, který je historickým šampionem, anketu vyhrál dvanáctkrát.