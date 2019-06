Hokejista roku Pastrňák: Je to čest, ale moje srdce je pořád zlomené ze závěru sezony

Se stále hodně bolavým srdcem převzal David Pastrňák v úterý dodatečně Zlatou hokejku pro nejlepšího českého hokejistu uplynulé sezony. Útočníka Bostonu ještě nepřebolela finálová porážka v klíčovém sedmém utkání závěrečné bitvy o Stanley Cup proti St. Louis. Třiadvacetiletý havířovský rodák ji jakožto nejhorší prohru kariéry ani po pěti dnech zdaleka nevstřebal. Praha 14:28 18. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Bostonu David Pastrňák 18. června 2019 v Síni slávy českého hokeje v Praze převzal trofej za vítězství v anketě Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hokejistu uplynulé sezony | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Pastrňák se stal po Jaromíru Jágrovi teprve druhým hokejistou za 51 ročníků ankety, který uspěl třikrát v řadě.

„Je to pro mě čest a moc si toho vážím, to je jasné. Ale myslím si, že si toho postupem času budu vážit ještě o něco víc. Moje srdce je teď ještě pořád zlomené ze sezony a je pro mě těžké si to užít, i když je to velká čest,“ řekl na tiskové konferenci obávaný kanonýr.

Vzpomínky na ztracené finále vytěsňuje z hlasy jen těžko. „Je to stoprocentně nejhorší porážka, kterou jsem dosud v kariéře zažil. Bolí to moc a bude to bolet do konce života. Těžko se to polyká. Raději bych tady seděl se Stanley Cupem,“ přiznal Pastrňák.

„Jakmile má vaše hlava nějakou myšlenku na hokej, vidíte poslední vteřiny toho zápasu. A moc to bolí. Nikdy nevíte, kdy bude další šance, abyste si tam zase mohl zahrát. Individuální ceny k hokeji patří, je to motivace, ale raději bych měl tu týmovou trofej. Kdybych hrál tenis, možná bych byl spokojený, ale hokej je týmový sport,“ dodal Pastrňák.

Pondělního slavnostního vyhlášení se nestihl zúčastnit, přiletěl teprve v úterý. „Byl bych tam samozřejmě rád už v pondělí a užil si večer s klukama, ale bylo to vše docela narychlo a jsem rád, že jsem dorazil alespoň dneska, protože ta sezona byla dlouhá a já chtěl dorazit co nejdřív. Takhle si to alespoň mamka vyzkoušela na pódiu,“ pousmál se Pastrňák, jehož na pondělním slavnostním vyhlášení matka nahradila.