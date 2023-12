‚Pasta je jediný hráč, který se může vyrovnat Jágrovi.‘ Český útočník v NHL překonal hranici 60 gólů

Vedle Jaromíra Jágra je asi nejvýraznějším hokejistou v Česku. David Pastrňák se stal druhým tuzemským hráčem, který kdy v jediné sezoně NHL nastřílel přes 60 gólů, konkrétně se trefil 61krát. Od začátku tisíciletí pokořili tuto metu jen čtyři další elitní kanonýři – Alexandr Ovečkin, Connor McDavid, Auston Matthews a Steven Stamkos. Příběhy roku 2023 Boston 17:04 26. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Pastrňák v sezoně 2022/23 nastřílel 61 branek (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Marchand mi před mnoha lety, když jsem byl ještě mladý, řekl: ‚Vždy musíš mířit na metu o deset gólů vyšší, než si myslíš, že můžeš dosáhnout.‘ Takže jsem usiloval o šedesátku, i když jsem si opravdu nemyslel, že bych jí dosáhl. To je jedna z mnoha rad, kterou jsem dostal od zkušenějších hráčů a která vám může pomoct se posouvat dál,“ popsal Pastrňák.

David Pastrňák se stal druhým tuzemským hráčem, který kdy v jediné sezoně NHL nastřílel přes 60 gólů, konkrétně se trefil 61krát.

Bezprostředně po završení šedesátigólové hranice děkoval nejen současnému kapitánovi Bostonu Bradu Marchandovi, ale třeba i tomu bývalému Patrici Bergeronovi nebo Davidu Krejčímu, kteří v poslední sezoně zásobovali českého kanonýra perfektními přihrávkami.

Bergerona s Krejčím už ale v kabině Bruins „Pasta“ nepotká, protože oba veteráni ukončili kariéru.

„Skončily bostonské legendy. Byli tam strašně dlouho, takže změna to bude určitě veliká. Uvidíme, jak se s tím vypořádáme. Loni jsme zjistili, že se může stát cokoliv na obě strany. Náš cíl bude prostě udělat play-off a uvidíme,“ říkal před tímto ročníkem havířovský rodák Pastrňák.

Reklama na český hokej

„Pasta měl neskutečnou sezonu, šedesát gólů a celý rok dýchal McDavidovi na záda. Celý tým Bostonu hrál v základní části neskutečně, Pasta předváděl neskutečné výkony, a proto si vysloužil být mezi nejlepšími hráči NHL. Dělá super reklamu českému hokeji, což je důležité. Není nás tam zase mraky a potřebujeme, aby se tam čeští hráči ukazovali,“ připomíná další výrazný český hokejista působící v NHL Tomáš Hertl.

„Každý má pořád v hlavě, že nejlepší český hokejista byl Jarda Jágr, ale tím co Pasta předvádí, hlavně v posledních letech, tak ho hodně dohání. Myslím si, že když bude pokračovat, tak ho třeba i předežene,“ hodnotí Martin Nečas.

„Já jsem říkal, že Pasta je jediný hráč, který se může vyrovnat Jágrovi. Neříkám v bodech, ale v dopadu na hokej a na českou komunitu může být braný na stejném levelu jako Jágr. Má charisma, je s ním sranda. Je to borec a hodnej kluk. Má dobré srdce. Dá se říct, že není jiný člověk, kterému bych to přál víc,“ doplnil Jakub Voráček.

Pastrňák ale nezažil úspěšný rok jen co se týče 61 branek. V březnu podepsal s Bostonem novou smlouvu, která z něj dělá nejlépe placeného Čecha v historii NHL a aktuálně šestého nejvíce vydělávajícího hráče ligy.

Jestliže v březnu přes telefon ukazoval mamince a bratrovi, jak podepisuje lukrativní kontrakt na osm let dohromady za 90 milionů dolarů, o pár měsíců později mohl radostně volat do Česka znovu. Jemu a jeho partnerce Rebecce se totiž narodila dcera. „Moc si užívám roli tatínka, je to nádherný,“ radoval se Pastrňák.