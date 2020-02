Pospíšil: Aby byla extraliga kvalitní, muselo by jí hrát deset týmů. Na rozšíření nemáme hráče

Konec základní části extraligy se blíží a jeden z týmů se po 52. kole s nejvyšší soutěží rozloučí. Letos není žádná baráž, poslední tým tabulky automaticky jde do první ligy. Aktuálně je nejvíce v ohrožení Kladno, které prohrálo desetkrát v řadě a je čtrnácté. V průběhu letošního ročníku se hodně mluvilo o uzavření nejvyšší hokejové soutěže. K ničemu takovému by ale dojít nemělo, přesto do budoucna nic vyloučené není. Pardubice 21:58 22. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Pospíšil a Robert Záruba, hokejoví experti České televize. | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Uzavřít soutěž by se samozřejmě dala, ale muselo by to být celé připravené. Momentálně to nejde, po sportovní stránce by hokej utrpěl,“ říká Radiožurnálu bývalý pardubický útočník a teď televizní hokejový expert David Pospíšil.

Zavřít soutěž během pár týdnů nebo dokonce ještě v průběhu letošního ročníku je tedy nejen podle něj v podstatě nemožné. Ale na druhou stranu si uzavřenou extraligu představit dokáže. Ale za určitých podmínek:

„Ve chvíli, kdybychom najeli na model NHL či KHL, kdyby se soutěž uzavřela, mládežnické týmy by se oddělily od profesionálních A-týmů, vzniknul by draft, udělaly by se platové stropy atd., tak by šlo. Myslím, že sportovní úroveň by neutrpěla a konkurence by byla zaručena draftem. Asi by se to dalo udělat.“

Běh na dlouhou trať

Ale druhým dechem dodává, že je to běh na hodně dlouhou trať: „Na takový přechod je třeba se připravovat rok, dva, možná tři, neumím to odhadnout,“ říká Pospíšil.

Zavření hokejové extraligy ale podle něj nemá jen plusy. „Některé týmy by se už do extraligy asi nikdy nepodívaly. Když se ale podíváme do druhé ligy, tak jsou tam jen čtyři nebo pět manšaftů, které mají prvoligové ambice, víc tam toho nenajdeme.“

I pro týmy z první ligy, které by neměly postupové ambice, ale má Pospíšil návrh: „Musely by sloužit jako farmářská soutěž, což by mohlo být třeba pro Třebíč nebo Benátky daleko atraktivnější než hrát druhou ligu, ve které sice chce někdo postoupit, oni to ale nejsou. Tahle farmářská soutěž by měla svůj titul, svojí cenu,“ říká televizní expert.

Hráčské limity

Je v budoucnu možné, že k uzavření nejvyšší české hokejové soutěže jednou dojde, vše ale musí být dopředu dobře připravené a nachystané. Možné by bylo i její rozšíření o dva, tři, čtyři týmy na základě splnění licenčních podmínek. V tom případě by ale hokejové týmy mohou narazit na hráčské limity.

„Momentálně nemáme hráčskou základnu na to, abychom si mohli dovolit ligu o osmnácti týmech. Aby byla extraliga kvalitní, tak by jí muselo hrát deset týmů. Dneska jí hraje čtrnáct a chtěli bychom jí rozšiřovat. Sice by to šlo, ale nemyslím si, že by to šlo udělat z voleje, třeba na příští sezonu,“ dodává Pospíšil.