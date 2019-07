Je to nepříjemné. Hráč i klub na sebe vytahují špínu, říká o arbitrážním soudu NHL brankář Rittich

Řada hokejistů z NHL se bude soudit se svým klubem. Není to nic neobvyklého - několika takzvaným chráněným volným hráčům skončily smlouvy. Týmy na ně stále mají právo, jenže ve vyjednávání o nových kontraktech se jejich představy liší. V tu chvíli musí rozhodnout arbitráž s nezávislým soudcem. Calgary 15:16 17. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Rittich se bude soudět s Calgary Flames o svůj plat | Foto: Candice Ward-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

V zámořském televizním pořadu NHL Tonight hokejoví experti vášnivě debatují o blížící se arbitráži, grafika nabízí seznam se skoro čtyřmi desítkami jmen těch, které nejspíš čeká soud. Ale nebojte, nejsou to zloději, podvodníci a už vůbec ne vrazi, prostě jen narazili při vyjednávání o výši platu se svými nadřízenými.

Třeba jako český brankář David Rittich. I on se tak dostává do zvláštní situace. V Calgary je prý spokojený, má šanci stát se natrvalo brankářskou jedničkou. S vedením klubu má jinak velmi dobrý vztah, jenže teď se s ním bude přít o peníze před právníky, nebo chcete-li nezávislými soudci, které najala NHL.

„Občas se tam vytahují takové ty mimohokejové věci a není to moc příjemné, když o vás tam generální manažer nebo někdo jiný říká něco, co vy si úplně nemyslíte a co vám dá sežrat, aby ten soud rozhodl v jejich prospěch,“ popsal Rittich Radiožurnálu.

Ano, k Davidu Rittichovi se doneslo, že je arbitráž mnohdy i slovní válkou, během které se jedna strana neštítí pošpinit tu druhou.

Vždyť třeba cenu gólmana Tommyho Sala se před lety generální manažer newyorských Islanders snažil stlačit tím, že ho před soudci nazval doslova ‚fyzicky nejhůř vybaveným hokejistou, co kdy viděl‘. Ostatně, Salo se během tohoto sporu rozplakal a z provizorní soudní síně odešel.

„Samozřejmě, že je to takové nepříjemné, ale to k tomu prostě patří a člověk si tím musí projít. Takže to beru tak, jak to je. Moji agenti mají moji plnou důvěru, takže se snažím jenom připravovat,“ dodal David Rittich.

Roční smlouva na 800 tisíc dolarů mu skončila. Dál je odhodlaný chytat za Calgary, ale zároveň připravený podstoupit boj o výrazně tučnější smlouvu. Pokud se nedohodne dřív, arbitráž ho čeká 29. července v Torontu.