Tomášek ve Švédsku končí. Hokejový mistr světa míří do NHL, na rok se upsal Edmontonu

Devětadvacetiletý kanonýr v této sezoně jako první Čech vyhrál kanadské bodování základní části švédské ligy. Během dvou sezon ve Färjestadu odehrál 99 zápasů a posbíral 102 bodů za 49 gólů a 53 asistencí. S týmem však v pondělí vypadl ve čtvrtfinále play-off.

„Dostal jsem příležitost splnit si sen a do konce života bych litoval, kdybych to nevzal,“ uvedl Tomášek na webu Färjestadu. „Zažil jsem tady dva skvělé roky, hrál jsem dobrý hokej, a když se naskytne taková šance, je těžké ji odmítnout,“ doplnil.

V této sezoně Tomášek dominoval produktivitě základní části s 57 body (24+33) z 47 zápasů. V šesti zápasech play-off proti Skelleftee přidal dva body. V minulém ročníku byl ve Švédsku nejlepším střelcem. Loni v květnu přispěl české reprezentaci ke zlatým medailím na mistrovství světa v Praze.

The #Oilers have signed 2024-25 Swedish Hockey League scoring leader David Tomasek to a one-year, $1.2 million contract for the 2025-26 season.



Learn more about the forward ⤵️ https://t.co/brA87fVSRk