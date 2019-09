Slovenský brankář Godla posílil Kladno. Na letošním mistrovství světa dostal ve dvou zápasech jen dva góly

„Byl jsem doma, trénoval jsem, čekal jsem na nějakou nabídku ze zahraničí – bylo jedno, jestli to bude Finsko, Švédsko nebo Čechy. Jsem rád, že jsme se dohodli s Kladnem a můžu pomoc,“ popsal Radiožurnálu Denis Godla, jak se dostal k angažmá ve středočeském klubu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kladno posílil slovenský brankář Denis Godla. Více si poslechněte v reportáži Petra Kadeřábka

Poslední tři roky chytal v Kaipě finskou nejvyšší soutěž, kde mu ale skončila smlouva. V Bánské Bystrici trénoval s tamním týmem a čekal na nabídku. Ta přišla právě od Kladna a kamarádi si ho hned začali dobírat, že si ho vybral sám Jaromír Jágr.

„Všude ve světě asi ví, že je tu Jarda. A všichni jen ‚Podepsal si k Jágrovi a jdeš za Jágrem‘,“ usmíval se čtyřiadvacetiletý gólman, který před čtyřmi roky dovedl slovenskou dvacítku k nečekanému bronzu na mistrovství světa juniorů, kde byl zařazen do All Star týmu.

Kladno jako kandidát na sestup. ‚Kdybych byl novinář, napsal bych to samé,‘ přiznal Jágr Číst článek

Mezi seniory si v reprezentačním dresu zachytal letos na domácím světovém šampionátu, kde ve dvou zápasech obdržel jen dvě branky a věří, že formu z národního týmu si přivezl i do české extraligy: „Poslední zápas v reprezentaci jsme vyhráli, tak doufám, že budu mít alespoň stejnou formu jako tam.“

Českou extraligu nikdy Denis Godla sice nehrál, ale úplnou neznámou pro něj není. „Viděl jsem loňské play-off, sledoval jsem i baráž. Minulý rok, když jsem byl ještě s Kaipou na Spengler Cupu, tam byl Třinec. Proti nim jsem chytal, vyhráli jsme proti nim. Takže vím zhruba, kdo má kvality,“ popsal slovenský brankář.

Navíc ani Kladno pro něj není úplně neznámé. V týmu hraje jeho kamarád z mládežnických výběrů Martin Reway. „Volal mi už před měsícem, byli jsme v kontaktu. Teď ty moje první dny tady trávím s ním s Ladislavem Romančíkem. Bavili jsme se, jaké to je a uvidíme. Nechám se překvapit,“ dodává Denis Godla, který by mohl do branky Rytířů nastoupit už v pátek na ledě Zlína.