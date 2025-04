České hokejistky se těší na domácí šampionát. ‚Konečně nás uvidí hrát i naši blízcí,‘ chválí si Křížová

České reprezentantky se v elipsovité šatně zabydlely během pár minut. Denisa Křížová si dokonce pamatuje, jakou nohou vkročila do dveří.

„Pravou. Vždycky vykročím pravou. Ať už je to do haly nebo na led. Šatna je nádherná. Už jsme to s holkama komentovaly. Je tady všechno - od fyzia až po kuchyni. Vážně se nám tady líbí,“ popisovala česká reprezentantka své první dojmy z kabiny, kterou běžně využívají hráči Motoru České Budějovice.

Křížová pochází z Horní Cerekve na Vysočině. Je první hráčkou narozenou v Česku, která byla vybrána v draftu profesionální National Women's Hockey League. Od ledna 2024 hraje v Profesionall Hockey Women's Leaugue (PWHL) za klub Minnesota Frost, kde má Česko ještě navíc zastoupení i v Kláře Hymlárové. I proto ji návrat domů ohromně potěšil.

🌟 What a week for Denisa Křížová!



Fresh off extending her contract through the 2025-26 season, she’s just been named Czech Player of the Year!!! 🏆 pic.twitter.com/8iqrnJG02m