Divím se, co všechno musí snášet. S tlakem bojuje skvěle, chválí Kondelík tahouna Pardubic Sedláka

Finále hokejové Tipsport extraligy rozhodne sedmý zápas. Brno nevyužilo na domácím ledě mečbol, prohrálo s Pardubicemi 1:5 a o titul se bude hrát v úterý na východě Čech. Sérii pomohl prodloužit Lukáš Sedlák, který dal dva góly, ten druhý se ukázal nakonec jako rozhodující. Video Brno 16:26 28. dubna 2025

Po šestém finálovém utkání se na Lukáše Sedláka pískalo na konci zápasu, když přebíral cenu pro nejlepšího hráče utkání. Tu vyhlašují reportéři Radiožurnálu Sport. A tak se shodl náš expert Martin Procházka s komentátorem zápasu Davidem Nekvindou. K ocenění mu pomohlo i vstřelení druhého gólu, když jeho umění ocenil i olympijský vítěz z Nagana.

„Moc se mi to líbilo. Kotouč si Lukáš hezky dobruslil a zároveň bylo vidět, že si brankář Brna Michal Postava hodně vybruslil. Nestačil se vrátit do správného brankářského posedu a tím, že Sedlák zakončil pod horní tyč nad lapačku, tak bylo vidět, že si Postava nestačil ani sáhnout. Byl to krásný gól,“ říkal Martin Procházka v přímém přenosu z Brna po druhém gólu Sedláka na 2:0.

Nepřítel Pospíšila

To co se děje kolem Sedláka třeba i mimo stadion, popisuje jeho spoluhráč Jáchym Kondelík. „Lukáš to zvládá skvěle. Má to těžké, protože i mimo led po něm jde hodně lidí. Zrovna jsem šel s ním na stadion a divil jsem se, co všechno musí snášet. Je to borec a zvládá to neskutečně. Před zápasem jsem ho obdivoval a ptal jsem se ho, jak to zvládá. Říkal, že kdyby si z toho měl něco dělat, tak by nemohl hrát hokej. Klobouk dolů před ním, jaké předvádí výkony, i když je na něj tak obrovský tlak,“ chválí Kondelík spoluhráče.

Už na úvod série se Sedlák zprotivil brněnským fanouškům, když zasáhl kolenem na koleno útočníka Komety Kristiána Pospíšila. „Každý si všiml, že to nenechám jen tak. Nenechám mu žádný prostor. I když nebudu na ledě za ním, tak v hlavě pořád bude mít, že po něm jdu,“ říkal Pospíšil v průběhu série.

A znovu byl vidět. Vyhrál bitku, dal jediný gól poražených. Tentokrát byl ale hokejově ve stínu Lukáše Sedláka. „Beru to tak, že Lukáš Sedlák je členem týmu, který zvítězil. Lídr nelídr, to se maže. Příště to může být klidně někdo jiný. Mužstvo zvládlo utkání skvěle, což je hlavní,“ říká kouč Pardubic Miloslav Hořava.

„Je to lídr. Pozornost je na něj samozřejmě upřená a doufám, že mu to ten jeden zápas ještě bude lepit. Celý rok zvládá tlak, tak nevidím jediný důvod, proč by to nemohl zvládnout i v posledním utkání,“ navazuje na kouče Hořavu obránce Peter Čerešňák.

Poslední utkání sezony Tipsport extraligy se bude hrát v úterý v Pardubicích, kde se rozhodne o titulu.