Dnes už bych na to neměl, říká Fjodorov o emigraci. Do Detroitu utekl těsně před večeří sborné

Čeští hokejisté zvládli úvodní duel mistrovství světa do 20 let, ve kterém porazili Rusko 5:4. Hráči obou celků se mohou chystat na další zápasy. Na rozdíl od svých předchůdců totiž mají o starost míň. Tehdejší hokejisté Československa a Sovětského svazu měli totiž před sebou lákadlo nelegální emigrace. Buffalo 17:10 27. prosince 2017

„Bál jsem se, to ano. Ale když je vám 20, nemáte zkušenosti. Jste mladí. Čekáte od toho třeba i srandu. Teď už bych na to neměl,“ přiznal v dokumentu stanice NBC ruský hokejista Sergej Fjodorov.

Bylo mu dvacet, když nastoupil ve Spojených státech na Hrách dobré vůle. Rok před pádem Sovětského svazu.

„Rozhodl jsem se pro útěk. Po zápase jsme stáli poslední dva venku před nástupem do autobusu. Řekl jsem mému spoluhráči, že odejdu do Detroitu. ‚Probereme to na večeři,‘ řekl mi. Ne, já ale utíkám teď hned. A za chvíli jsem byl na letišti a za další 4 hodiny už v Detroitu," vzpomíná.

Zatímco Fjodorov se začal učit anglicky a také začal hned hrát NHL za Detroit, rodina zůstala doma. A informaci o tom, že mladý Sergej utekl, rozhodně nebyla rychlá a aktuální.

„Rodiče se to dozvěděli z hlavních televizních zpráv. Muselo to pro ně být hodně intenzivní. Ale mě bylo dvacet. Netušil jsem, jak důležitý životní krok dělám,“ říká.

Rok poté se Sovětský svaz rozpadl, hokejisté mohli ze zemí východního bloku vyrazit do Spojených států a Kanady legálně. Teď už je to samozřejmost, dříve ale slýchali manažeři i silnější příběhy.

„Nevěděli nic. Jestli se vrátí, jestli se ještě někdy v životě uvidí s rodinou. Pamatuji si rozhovor s jiným hráčem, který utekl a to doslova. Přes hranici. A v tu chvíli prý i čekal, že ho někdo střelí při útěku do zad,“ říká svého času generální manažer Washington George McPhee, který měl v kádru právě uprchlého Fjodorova.