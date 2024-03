Do Budějovic jedeme sérii ukončit. Hlavy máme nahoře a zvládneme to, říká třinecký Čacho

Ve čtvrtfinále hokejové extraligy mezi Brnem a Litvínovem zatím vždy vyhráli hosté. Před úterním utkáním na stadionu Ivana Hlinky tak vede Litvínov 3:2 na zápasy a může slavit postup. To hokejisté Českých Budějovic už dvakrát odvrátili ve čtvrtfinále konec sezony. Večer to můžou dokázat potřetí a vynutit si v domácím prostředí proti Ocelářům Třinec rozhodující sedmý zápas ve čtvrtek v podhůří Beskyd. Třinec 13:16 26. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisty Českých Budějovic a Třince čeká v úterý šestý duel čtvrtfinálové série | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

„Chtěli jsme to ještě urvat domů do Budějovic, protože se může stát cokoliv. Všechny zápasy zatím byly vyrovnané. Jsme v rohu, nemáme kam uhnout. Další zápas máme v Budvar aréně, kde je fantastická atmosféra a fanoušci jsou naším šestým hráčem na ledě. Domácí stadion je naše výhoda a dává nám to šanci zvítězit,“ věří v sílu domácího prostředí centr Českých Budějovic Jáchym Kondelík.

Třinec má ale podle slovenského útočníka Viliama Čacha stále dvě možnosti připsat si rozhodující výhru. „Jsme silný tým. Hlavy máme nahoře a jedeme do Českých Budějovic ukončit sérii. Chybí nám jedno vítězství a pokud se nám ho nepodaří získat v Budějovicích, tak to ukončíme u nás. Věříme si, že to zvládneme,“ říká forvard Třince.

České Budějovice by po dvou výhrách v řadě, především po nedělní vybojované v Třinci mohly být psychicky ve výhodě.

Ale Třinec má zkušené mužstvo. „Před zápasem vždy panuje určitá nervozita. Před sérií jsme nepočítali s tím, že vyhrajeme 4:0 na zápasy, protože Budějovice mají kvalitní tým. Jedeme k nim podat lepší výkon a pokusíme se urvat poslední bod,“ říká kapitán Ocelářů Petr Vrána.

Obětavý Pech

Zkušení hráči ví, jak se play off hraje. Mladý útočník Motoru Jáchym Kondelík chválí ty nejstarší spoluhráče Milana Gulaše, Lukáše Pecha a Jakuba Valského. „Máme fantastickou partu. Za stavu 0:3 na zápasy tu nebyl jediný hráč, který by to zabavil. Když tam ‚Pecháček‘ (Lukáš Pech - pozn. redakce) skáče po hlavě do střel, tak to pak bude dělat každý,“ říká Kondelík.

Po dvou porážkách v řadě by možná mohli třinečtí trenéři poslat do brankoviště poprvé v play off místo Marka Mazance fantoma předchozích sezon Ondřeje Kacetla.

Ale kapitán Vrána si nemyslí, že by to bylo nutné. „Je to otázka na trenéry, ale vždy je to o našem nastavení. Začíná to od brankáře a obrany, neřeším, kdo je v bráně. Vždy je to o celku a jak gólmanovi pomůžeme, on nám to pak může vrátit.“

Recept na šestý zápas předkládá další útočník Třince Čacho. „Musíme hrát náš hokej. Budeme čekat na šance a klidně to můžeme hrát na výsledek 1:0,“ doplňuje Villiam Čacho.

Šestý zápas začne v Budvar Aréně v 17.30 a lze ho celý poslouchat na internetu a v aplikaci mujRozhlas. Stejně jako šestý duel série mezi Litvínovem a Kometou Brno.