Vrátil se s cílem dostat Kladno do extraligy. 'Je třeba změnit hodně věcí,' ví po zápase v Liberci Jágr

Tři asistence Jaromíra Jágra pomohly Kladnu k vítězství nad Benátkami nad Jizerou 7:2. Populární útočník se vrátil na české hokejové stadiony výborným výkonem, navíc oproti očekávání odehrál celý zápas. Jenže po jeho konci zas tak nadšený nebyl. Kladno vybojovalo vysoké vítězství proti předposlednímu týmu druhé nejvyšší ligy až v závěru zápasu a Jágr poznal, jak těžkým úkolem bude vrátit svůj tým do extraligy. Liberec 18:02 4. února 2018

„Cíl byl jediný, vyhrát zápas a hrát dobrej hokej, což si myslím, že se nám první dvě třetiny moc nedařilo. Bude to pro nás fuška, ale zase je to takový challenge pro nás. Den ode dne se zlepšovat,“ řek Jaromír Jágr novinářům po zápase.

Zatímco ve čtvrtek se otázce na výkon Kladna trochu vyhnul, teď Jaromír Jágr viděl své zaměstnance přímo z ledu a moc ho nepotěšili. Vždyť ještě deset minut před koncem byl stav nerozhodný a on s Petrem Nedvědem, kterému je 46 let, byli nejlepšími hráči.

„Já jsem stále ještě aktivní hráč, takže u mě by to takové překvapení být nemělo, ale u Médi klobouk dolů. Spíš je to vizitka pro mladé hráče, protože hráč, který tři roky nehraje, byl na ledě jeden z nejrychlejších. Budu se ho muset zeptat, co dělá, abychom trénovali jako on,“ směje se Jágr.

Hned se zase vrátí do svého tichého šepotu, kterým běžně mluví do mikrofonů. Radost ze hry Kladna neměl a podle něj je potřeba změnit hodně věcí.

'Ne vždy ve druhé lize přijde 7 tisíc'

„Nevím, jak jsou na tom ostatní mužstva, ale my bychom se měli soustředit, aby ten projev byl lepší. Dělali jsme spoustu školáckých chyb,“ uznává Jágr.

„Na hráčích byla vidět velká nervozita, jak se na ně koukali a chtěli jim všechno nahrávat. Bylo to znát, ten zápas byl chvilkama jakoby zpomalený, ale to je normální,“ omlouval to kladenský trenér Miloslav Hořava.

Přesto Jágr po zápase našel jednu výhodu, kterou Kladnu jeho přítomnost na ledě přinesla. Zápasy ve všech halách, kam přijede, budou vyprodané, a na to soupeři v nižší české soutěži nebudou zvyklí.

„Ne vždy na tebe ve druhé lize přijde sedm tisíc lidí, takže někteří mladší hráči na to nejsou zvyklí. Na druhou stranu, čím dřív si na to zvykneme, tím lepší pro nás. Zápasy v play off budou hodně vyhrocený a lidí bude chodit hodně,“ tvrdí Jaromír Jágr.