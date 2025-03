Do finále nás dostala obětavost a skvělý brankář, pochvaluje si Čachotský po postupu přes Vsetín

Semifinále první hokejové ligy mezi Vsetínem a Jihlavou ovládali brankáři. Jihlavský Adam Beran vychytal dvě čistá konta, vsetínský Tomas Rydén jedno. Zásadním momentem rozhodujícího sedmého zápasu tak byl možná fakt, že právě švédský gólman se vinou nemoci mezi tyče nepostavil. Vsetín 20:37 31. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán Tomáš Čachotský (vpravo) dotáhl Jihlavu do finále Maxa ligy | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: ČTK

„Nešlo to a myslím, že Honza na to, že tam byl po delší době, tak předvedl slušný výkon,“ říkal trenér Vsetína Jiří Weintritt po porážce 1:3 s Jihlavou v sedmém semifinále první ligy.

Náhradník nemocného švédského brankáře Tomase Rydéna Jan Lukáš vyloženě nezklamal, ale bylo poznat, že v roce 2025 chytal teprve pátý zápas. Naopak jeho konkurent Adam Beran i celý tým Jihlavy dostal pochvalu i od kapitána soupeře.

„Hráli velice obětavě a dělali nám to složité. Hráli tak celou sérii a my se snažili dostávat plno puků na bránu, ale oni jich plno zblokovali. Když už tam něco prošlo, tak to výborný brankář zavřel. Podle mě měl životní fazónu,“ pochválil brankáře Jihlavy vsetínský Erik Hrňa.

A jeho slova podpořil i druhý muž s céčkem, Tomáš Čachotský. „Měl fantastickou formu a podržel nás v důležitých momentech. Snažili jsme se mu to ulehčit tím, že budeme blokovat střely. V play-off jsou brankáři hodně důležití. Ten náš odvedl skvělou práci a snad si to přenese i dál,“ uvedl jihlavský kapitán.

Tahoun Čachotský a opora v bráně

Tým Jihlavy zblokoval v sedmém zápase 15 vsetínských střel a v celé sérii jich bylo 87. Adam Beran tak měl mnohem snadnější práci. „Je důležité, když soupeř nemá střely ze slotu. Pro brankáře je to pak mnohem jednodušší. Musím si jen najít střely skrz clonu. Obránci dělali skvělou práci,“ řekl strážce jihlavské brány.

Tento aspekt Duklu dovedl až do finále s cesta do něj vedla právě přes týmový a soudržný výkon. „Obětavost, soudržnost a bojový výkon je klíčem k úspěchu v play-off. Máme v týmu jádro, které už je nějakou dobu pospolu a něčím si prošlo. Nabalují se k nám mladší kluci, kteří jsou ohromně šikovní. Přizpůsobí se tomu systému a fungujeme jako tým,“ dodává kapitán Čachotský.

Jihlava se v poslední sérii Maxa ligy postaví Zlínu, Vsetín naopak po třech finálových účastech v řadě končí o krok dříve.