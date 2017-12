Do NHL se dalo utéct dřív, ale není čeho litovat, vzpomíná centr legendárního útoku Igor Larionov

Byli nezastavitelní a pro Sovětský svaz získávali zlaté medaile z různých turnajů. Jedním ze členů slavné hokejové pětky byl Igor Larionov, který se zastavil nedávno v Praze. U hokeje je stále a nelituje toho, že do NHL odešel až skoro ve třiceti letech. Praha 10:18 9. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Igor Larionov oslavil 57. narozeniny, hokej hraje často i po skončení kariéry | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„I když přijedete do úplně jiné země, pořád je to hokej. Ale ten styl je úplně jiný, než na co jsem byl zvyklý z útoku KLM. Potřebujete trochu času, abyste se přizpůsobili. Také je důležité si ale zachovat svoji tvář. Svoji hru. To je ta výzva,“ říká Radiožurnálu Igor Larionov.

'Bez hymny to bude zvláštní pocit,' myslí si Igor Larionov. Neúčast hráčů z KHL nepředpokládá Číst článek

Útok KLM je složení - Krutov, Larionov, Makarov. Legendární jména. A k nim chybí doplnit ještě dvě další a tahle ruská pětka může být důvodem, proč Larionov neodešel do NHL dřív než v 29 letech.

„Odehrál jsem hodně zápasů v Rusku a samozřejmě byla šance jít do NHL dřív, prostě utéci. Na druhou stranu to byla skvělá éra - Krutov, Makarov, Fetisov, Kasatonov. Není čeho litovat,“ vzpomíná.

Za Sovětský svaz vyhrál devět velkých turnajů, olympijské hry, mistrovství světa i Kanadský pohár. V NHL přidal tři Stanley Cupy s Detroitem a má z té doby má mnoho přátel. V nejlepší lize světa tehdy váleli Rusové právě v Red Wings.

„Ano, vídáme se. Třeba teď o víkendu jsem byl v Moskvě na zápase legend, kde jsme se sešli. Byli tam ale i mladší. Třeba Bure, Mogilnyj. Sergej Makarov nás trénoval,“ říká Larionov další jména historie ruského i sovětského hokeje.

V Praze se zastavil na trenérskou konferenci, jistě má na tohle téma co sdělit. Známý je třeba jeho spor s koučem Tichonovem, který komplikoval odchod do NHL, kde nakonec zůstal 16 let. Dlouhá kariéra, teď má Larionov po ní, i tak ale má často brusle na nohou.

„Pořád hraju. Taky trénuju a jsem na ledě prakticky pořád. V sezoně každý den kromě neděle. Když nejsem na ledě, tak se na hokej dívat v televizi. Nedávno jsme hráli s Patrikem Eliášem v zápase legend, nastoupili jsme za tým světa. A pak také ta Moskva a ruské legendy,“ dodává čerstvě 57letý Igor Larionov.