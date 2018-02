Do zápasu za nový tým ještě nenaskočil, aspoň ze střídačky už ale Petr Mrázek sledoval Voráčkovu formu

Jako novou kapitolu své kariéry v NHL bere český hokejový brankář Petr Mrázek angažmá ve Philadelphii, která jej získala v pondělí z Detroitu. V týmu Red Wings šestadvacetiletý rodák z Ostravy bojoval o místo s Jimmym Howardem, u Flyers má při dlouhodobých zraněních Briana Elliotta a Michala Neuvirtha převzít roli jedničky. Philadelphia 16:59 21. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Mrázek již v dresu Philadelphie | Zdroj: ČTK

V úterý v duelu s Montrealem, který Letci vyhráli především díky Jakubu Voráčkovi 3:2 v prodloužení, kryl Mrázek jen z lavičky záda Alexu Lyonovi. O výměně se totiž dozvěděl o den dříve pozdě večer, spal jen dvě hodiny a ve čtyři ráno letěl z Detroitu do Philadelphie.

Petr Mrázek se stěhuje. Detroit vyměnil českého brankáře do Philadelphie Číst článek

„Volal mi v devět třicet (generální manažer Detroit) Ken Holland a pak se ozval (generální manažer Philadelphie) Ron Hextall, že jsem byl vyměněn. Těším se,“ řekl ve videorozhovoru pro klubový web Flyers Mrázek, který se připojil k týmu před úterním dopoledním rozbruslením.

Většinu sezony v Detroitu kryl záda Howardovi a více příležitostí začal dostávat až od poloviny ledna. S Howardem bojoval o pozici jedničky čtyři sezony, v ročnících 2015/16 a 2016/17 dostával větší prostor Mrázek. Nyní Philadelphie dlouhodobý souboj konkurentů vyřešila.

„V první polovině sezony jsem moc nechytal a bylo pro mě těžké předvádět svou hru. Ale v té době jsem tvrdě makal na ledě, abych se zlepšil. V posledních dvou měsících už se to vyvíjelo správným směrem. Teď je to nová kapitola, nový život a já se na to těším,“ podotkl Mrázek, který by měl debutovat v brance Flyers ve čtvrtečním domácím duelu proti Columbusu.

V týmu Flyers se potká hned se třemi krajany. Vedle Neuvirtha také s obráncem Radkem Gudasem a ofenzivní hvězdou Jakubem Voráčkem. „Je velice soutěživý a touží vyhrávat,“ řekl na Mrázkovu adresu Voráček.

Philadelphia se k jeho angažování odhodlala poté, co na marodku zamířili Elliott i Neuvirth. Elliott by se měl po operaci břišních svalů vrátit nejdříve v druhé polovině března. Neuvirtha, který se zranil v první třetině nedělního utkání na ledě New York Rangers, čeká s problémy v dolní části těla pauza čtyři až šest týdnů.