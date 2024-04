Dokázali jsme, že se Spartou můžeme hrát vyrovnaně, říká Nestrašil po prohře Třince ve druhém semifinále

Hokejisté Sparty vedou v semifinále play-off extraligy nad Třincem 2:0 na zápasy. Druhý duel vyhráli Pražané 3:2 v prodloužení. Dlouho to přitom vypadalo na první výhru obhájce titulu, který vedl v závěru třetí třetiny 2:1. Necelých osm sekund před sirénou ale poslal zápas do prodloužení Sparťan Filip Chlapík.

„Já jsem tam viděl jen odražený puk, tak jsem do toho plácnul, ani jsem to neviděl, jak to jde do brány. Jen jsem si všiml, jak kluci začali slavit, takže velká euforie a důležitý gól, který nás poslal do prodloužení,“ řekl s úsměvem se po utkání autor vyrovnávací branky Chlapík.

Třinec byl v zápase lepším celkem a už s viděl na cestě domů za stavu série 1:1 na zápasy. Jenže Chlapíkova branka Oceláře srazila.

Je srovnáno! Filip Chlapík se dostal k dorážce a 8️⃣ vteřin před koncem poslal zápas do prodloužení. #TELH | #momentyplayoff | #zatitulem pic.twitter.com/EWMJArZfQ9 — Tipsport extraliga (@telhcz) April 3, 2024

„Samozřejmě stane se, nicméně tam to musíme utlouct i čepicema, jak se říká. Asi to byl pro nás zásah, protože ta třetí třetina, i když jsme měli pár dobrých brankových příležitostí, byla v režii Sparty a ona si dokráčela pro další bod,“ popsal trenér Třince Zdeněk Moták.

Oceláři už mohli být u moře

Třinec byl tak blízko vyrovnání série, ale musí se smířit se stavem 0:2 na zápasy. Což ale Ocelářům zdá se nedělá velké problémy.

„My jsme tady ani nemuseli být. Hráli jsme sedmý zápas s Budějovicemi, mohli jsme být už u moře. Zápas byl kvalitní a dokázali jsme, že s nimi můžeme hrát vyrovnanou sérii. Budeme doufat, že využijeme domácího prostředí a že třeba uděláme dva body doma,“ plánoval po druhém zápase semifinále třinecký útočník Andrej Nestrašil. Třetí semifinále se hraje v sobotu na ledě Ocelářů.