‚Určitá nedůvěra k Evropanům tu byla.‘ Hašek se vrátil do Chicaga, kde začal svou zámořskou kariéru

„Nejdřív jsem byl v Buffalu podpořit svůj hokejový program a pak jsem se stavil v Síni slávy v Torontu, kde byli vítáni další hráči, především Vašek Nedomanský, to jsem si nemohl nechat ujít,“ popsal Radiožurnálu první část své zámořské cesty Dominik Hašek. Užil si ovšem i jako divák zápasy NHL.

„Pak jsem zajel do Detroitu podívat se na nový stadion. Detroit sice prohrál, ale ten stadion je neskutečný. Teď bude asi nejlepší v NHL. A když už jsem byl kousek od Chicaga, tak jsem se podíval i tam, kde jsem začínal. A také za synem,“ řekl Hašek.

Ani Chicagu však štěstí nepřinesl, Tampě podlehlo 2:4. Populárnímu Dominátorovi to ale náladu nezkazilo. Naopak, v útrobách dnešního United Centra mohl zavzpomínat na start své zámořské kariéry.

„To bylo samozřejmě ještě na úplně jiném stadionu. Na starém Chicagu stadium byla neskutečná atmosféra,“ popsal bývalý gólman.

Těžké začátky

Jenže prosadit se v nejlepší hokejové soutěži světa nebylo pro pozdějšího olympijského vítěze z Nagana vůbec jednoduché.

„Určitá nedůvěra k Evropanům tu byla, k brankářům možná i trochu větší. Neuměl jsem vůbec anglicky, takže jsem jako nováček měl i štěstí, že když mě trenéři kritizovali, tak jsem tomu nerozuměl. Takže jsem dělal pořád to, čemu jsem věřil. A také jsem měl výborné spoluhráče. Pomohl mi především Chris Chelios, se kterým jsem se po letech setkal i v Detroitu,“ popsal dvojnásobný vítěz Stanley Cupu své začátky v NHL.

Společně s Františkem Kučerou byli vlastně prvními ryze českými hokejovými vyslanci v Chicagu. „Také strávil určitý čas na farmě, i když o dost méně než já. Měl jsem to těžké, protože už tu byli někteří brankáři podepsaní, třeba vynikající Ed Belfour. Až ve druhém roce jsem se zabydlel v týmu jako druhý brankář a to vedlo k výměně do Buffala,“ připomněl svůj přesun, kterým naplno odstartovala jeho hvězdná kariéra.

Socha před arénou ale připomíná ještě jednu hokejovou legendu z dob Československa. Ani na ní se nezapomíná.

„Úplně první československý hráč, který tady hrál, byl Stan Mikita. Má tady obrovské jméno, jeho dres mají vyvěšený u stropu. Jako malý kluk odešel s rodiči ze Slovenska do Chicaga a jeho jméno je známé v celé NHL,“ neopomněl zmínit Dominik Hašek při jedné ze zastávek své letošní zámořské mise.