‚Je pro ně lepší hrát mrtvého brouka.‘ Podle Haška plivla NHL do tváře všem Ukrajincům, vedení mlčí

Olympijský vítěz z Nagana Dominik Hašek ostře reagoval na víkendové Utkání hvězd NHL, kde se kromě ostatních hokejistů objevil hvězdný Rus Alexander Ovečkin se svým synem. Dvojnásobnému vítězi Stanleyova poháru Haškovi vadí, že vedení soutěže i téměř rok po vypuknutí války na Ukrajině nadále propaguje ruské hokejisty. Praha 13:52 6. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominik Hašek | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Všiml jsem si, že jste na sociálních zkritizoval víkendové utkání hvězd NHL, kde byla pozornost upřena na ruského hokejistu Alexandra Ovečkina s jeho čtyřletým synem.

Doslova jste napsal, že „NHL klesla na úplné dno! Nechat Ovečkinova syna vystupovat na ledě v NHL All-Star je plivnutí do tváře přibližně 500 zabitým, tisícům zraněných a desetitisícům unesených ukrajinských dětí. NHL a Gary Bettman musí za tento ohavný čin zaplatit!“

Dominik Hasek

@hasek_dominik The @NHL has sunk to rock bottom! Letting Ovechkin's son perform on the ice at the NHL All-Star is spitting in the face of approximately 500 killed, thousands injured and tens of thousands of kidnapped Ukrainian children. The NHL and Gary Bettman must pay for this heinous act! 1806 14748

Nebylo to ale poprvé, co jste tímto způsobem vyzval vedení nejslavnější hokejové ligy světa ke stanovisku k válce na Ukrajině. Dostal jste někdy odpověď?

Ne. Jedinou první a poslední odpovědí bylo, když jsem psal Garymu Bettmanovi asi tři neděle po vypuknutí války dopis, který byl určený jemu a vedení ligy. On mi odpověděl, že na to má jiný názor. Ve třech větách. Pak jsem posílal ten veřejný dopis, to bylo nějak kolem 20. prosince, na to ale nic nepřišlo.

Hašek požaduje zákaz ruských sportovců v NHL, WTA a ATP. V dopise k tomu vyzval zástupce soutěží Číst článek

Až teď, když jsem psal ten tweet ohledně All Star Game, tak je tam pro NHL citace Bettmanovy reakce.

„Nemyslím si, že Hašek mluví za českou vládu a lidi, ale má právo na svůj názor. S tím mimochodem nesouhlasím, jen aby bylo jasno.“

To je ale s ohledem na vaši pravidelnou iniciativu dost málo...

Neočekával jsem nic, já to prostředí znám a je pro ně lepší hrát mrtvého brouka. Kdykoliv se o tom mluví, je to pro ně nepříjemné. Vím to i od novinářů z Kanady, že odmítají rozhovory na tohle téma. Slušně se jim omluví s tím, že na to téma není co říct.

NHL News

@PuckReportNHL Gary Bettman yesterday on Dominik Hasek: “I don’t think he speaks either for the Czech government or people, but he’s entitled to his opinion. Which I disagree with, by the way, just so the record is clear.” 8 286