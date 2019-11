‚Proti panu Jágrovi jsem ještě nehrál.‘ Hrachovina vychytal i Kladno a drží si stoprocentní bilanci

Spoluhráči mu říkají Hrášek a po utkání 20. extraligového kola měli další důvod k tomu, aby ho poplácali po zádech. Hokejový brankář Dominik Hrachovina po svém příchodu k Bílým Tygrům chytá skvěle, a potvrdil to i v domácím utkání s Kladnem, které Liberec porazil 2:1. Mezi dalšími vychytal i Jaromíra Jágra, byť si ho v zápase podle svých slov sotva všiml. Liberec 10:50 23. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Liberce Dominik Hrachovina | Zdroj: ČTK

Hrachovina po utkání v kabině Bílých Tygrů vypadal moc spokojeně. Vůbec si nedělal těžkou hlavu z toho, že pár vteřin před koncem utkání přišel o čisté konto.

„Nedělám si z toho nic, stane se to. Samozřejmě je to vždy třešnička na dortu, ale takové zápasy, kdy toho moc není, tak tam člověku spadne ‚brambora‘ – kdy to sotva doletí do brány a vy to pustíte – se stávají. Dneska to žádná ‚brambora‘ nebyla, byl to aspoň normální gól, stane se. Aspoň si na nulu můžu počkat, když přijde, tak přijde, když nepřijde, tak se nedá nic dělat,“ vypráví Radiožurnálu.

Kdepak, ‚brambora‘ to nebyla, Hrachovina jen těžko mohl zasahovat proti střele kladenského kapitána Jakuba Strnada.

Všechny další pokusy soupeře liberecký brankář pochytal, včetně těch z hole Jaromíra Jágra, se kterým se na ledě potkal vůbec poprvé v kariéře.

'Pan Jágr'

„Pro mě to bylo poprvé, ale můj otec proti němu chytal za Jágr Team v Brně v Rondu asi v roce 1998, nevím. Jinak jsem ale proti panu Jágrovi nikdy nehrál.“

Označení pan Jágr svědčí o velkém respektu a úctě k legendě, ale jinak Hrachovina přítomnost ikony českého hokeje nijak zvlášť neprožíval. Vychytat Jaromíra Jágra? Splněný sen to prý určitě není, ostatně slavný útočník tentokrát zrovna nevyčníval.

„Skoro jsem ho neviděl, moc toho neměl. Kluci ho asi dobře hlídali. Na jednu stranu je super, že ještě hraje, ale na druhou to o něčem vypovídá. Speciálně jsem si ho nevšímal, pro mě je to na ledě hráč jako každý jiný. Fanoušci to vnímají jinak, ale pro nás je to protihráč a to je celé,“ uzavírá Hrachovina, který vyhrál i třetí utkání po příchodu k Bílým Tygrům a pomohl Severočechům prodloužit vítěznou sérii na šest zápasů.

TELH (PLATNÉ K 23. 11. 2019) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 20 10 6 1 3 77:49 43 2. Třinec 22 13 1 2 6 78:53 43 3. Mladá Boleslav 20 10 3 1 6 60:44 37 4. Liberec 19 11 2 0 6 68:60 37 5. Plzeň 19 11 0 3 5 65:52 36 6. Kometa Brno 21 9 3 2 7 61:62 35 7. K. Vary 20 10 1 1 8 71:53 33 8. Mountfield HK 21 7 2 2 10 52:62 27 9. Vítkovice 21 4 6 3 8 54:65 27 10. Olomouc 20 6 2 3 9 40:56 25 11. Kladno 20 6 2 3 9 54:71 25 12. Zlín 21 7 0 1 13 58:68 22 13. Litvínov 20 4 1 4 11 48:68 18 14. Dynamo 20 5 0 3 12 40:63 18