‚Na svém názoru trvám. Nejhorší je smrt ze strachu.‘ Brankář Hrachovina svých slov o covidu nelituje

Na Karjala Cupu si v brance českého týmu odbyl úspěšnou premiéru, když v zápase s domácím Finskem vychytal čisté konto. Jméno Dominik Hrachovina se ale skloňovalo už před utkáním, když na dotaz novinářů okolo nemoci covid-19 reagoval slovy, že se jedná „o divadlo vymyšlené médii". V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz vysvětlil, že si za svým názorem stojí a jediné, čeho lituje, byly vulgarismy a starosti, které přidělal realizačnímu týmu. Praha 11:12 10. listopadu 2020

Byl to jeho první reprezentační sraz a se svým výkonem v brance, ve které nastoupil ve druhém zápase proti Finsku, mohl být nadmíru spokojen. Ostatně v superlativech o něm mluvil i trenér národního týmu Filip Pešán.

„Bylo to strašně příjemné, výsledek tomu napomáhal a byl jsem s ním spokojen. Kluci přede mnou hráli výborně a my jsme Finy k ničemu moc nepustili,“ hodnotí zpětně svůj výkon ze sobotního zápasu Hrachovina.

Jenže stoprocentnímu výkonu předcházela slova, která spoustu lidi nadzvedla ze židle. Vedení národního týmu se od nich vzápětí na sociálních sítích distancovalo.

Reakce české hokejové reprezentace k vyjádřením Dominika Hrachoviny: „Respektujeme právo každého člověka na svobodu projevu, v tomto případě však s jeho výroky zásadně nesouhlasíme a naše názory jsou diametrálně odlišné,“ stojí mimo jiné ve statusu národního týmu na twitteru.

Vy žijete dlouhodobě ve Finsku. Máte dojem, že se tamní vláda s koronavirovou situací vypořádala lépe než u nás v Česku?

Na tuhle otázku asi nejde odpovědět správně. Zažil jsem koronavirus tady (ve Finsku) a zažil jsem to v Česku a myslím, že to, co jsem řekl předtím, bych neměnil. Myslím, že je to hodně přifouknuté médii, a to jak ve Finsku, tak v Česku.

A jak to tedy momentálně ve Finsku vypadá?

Tady je to mnohem volnější, lidi tady nejsou v lockdownu, restaurace fungujou, hraje se hokej a lidi můžou chodit na hokej. Je tam samozřejmě odstup a třeba na náš stadion (kapacita 7300 diváků) může chodit maximálně 4500 fanoušků. Roušky jsou tady doporučené a nakažených není myslím tolik.

Dobře, ale ta epidemie tam pořád je?

Koronavirus tady je a určitě tady i nadále bude, ale lidi umírají i na chřipku. Na tuberkulózu loni zemřelo 1,6 milionu lidí a nikde nebyly žádné roušky a nezavíraly se hospody. Nikdo nepřicházel o práci. Za mě je to přifouklý médii a za tím si stát budu.

Ale připouštíte, že nemoc covid-19 zdraví nebezpečná je?

Staří lidé a rizikové skupiny by se měly stoprocentně chránit. Zdravé lidi ale nechme žít. Lidi budou vždycky umírat, každý den, a každý den se taky někdo narodí. Ten koronavirus nikdy neodejde.

Problém ale mají hlavně nemocnice, které nafukovací nejsou a lékaři se bojí, že se přeplní a nebudou mít kde nové pacienty léčit.

Jenže ono to působí tak, že se na světě neděje nic jiného. Každý den v nemocnici umírají lidé na jiné nemoci. To, že někdo umře v souvislosti s koronavirem, ještě neznamená, že by nepodlehl jiné nemoci, kterou už měl.

Když ale někomu zemře někdo z rodiny a pak si přečte, že brankář Hrachovina mluví o divadle...

Ano, to vyvolalo špatnou reakci. Když jsem to řekl, tak jsem s tím počítal. Já si za tím názorem ale stojím. Ta věc ale začala v březnu a teď je listopad a nemluví se o ničem jiném... lidé mají strach, to je přirozené. To ale nakousne i zdravého člověka, když vás takhle straší.

A vy se nebojíte, že byste se mohl nakazit?

Ne. Já mám selektivní imunodeficit IgA (porucha imunity – pozn.red.), to znamená, že mám velice oslabenou imunitu, ale nemám strach ze chřipky. Nejhorší je smrt ze strachu nebo jak se to říká. Člověk má žít. Imunita se vytváří tím, že se lidé vídají a předávají si bakterie, to je prostě koloběh. Když má člověk strach a je doma zavřenej, tak tomu nepřidá.

To je hodně specifický názor...

Já si za tím názorem stojím, baví mě číst a baví mě se o ty věci zajímat i jinou cestou než z médií.

Nebál jste se, že vás trenér Pešán pak do branky nepostavil? Například Tomáš Rolinek prohlásil, že by vás za takový názor vyhodil z reprezentace.

Když se to stalo, tak mi chodily zprávy na sociálních sítích, ale noviny jsem nečetl. V reprezentaci jsme to řešili interně, a kdyby mě vyhodili, tak by mě to hodně mrzelo, ale můj názor by to stejně nezměnilo. Mohl bych si za to sám. Já jsem věděl, proč jsem to řekl, a lidé by měli svůj názor vyjadřovat, když ho mají. Jediný, co mě mrzí, že tam zaznělo pár vulgarismů a že jsem tím přidělal starosti realizačnímu týmu.

Dobře. Co vás teď v nejbližší době čeká?

Mám teď pár dní volno a finská liga má pětidenní karanténu pro hráče, kteří byli na srazu národních týmu, a pak tam jsou ještě dva testy. Jeden máme za sebou, ten byl negativní, a ještě jeden nás čeká. Když bude všechno v pořádku, tak nás o víkendu čekají dva zápasy.