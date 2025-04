Něco jsem našel v garáži, usmívá se Mašín. Na sraz reprezentace mu stále nedorazila hokejová výstroj

Jediným hokejistou působícím v zahraničí je v aktuálním výběru hokejové reprezentace Dominik Mašín, Ten se do přípravného kempu zapojil i přesto, že mu z Finska nedorazila ani výstroj, ani brusle.

„Mně ta liga sedí, je taková bruslivá a dostával jsem tam hodně prostoru na ledě. Všichni se ke mně chovali perfektně, takže nemůžu říct jediné špatné slovo,“ pochvaluje si Dominik Mašín, který odešel do Oulu v průběhu sezony z pražské Sparty na hostování.

I proto stále sleduje to, jak se klubu, ve kterém má smlouvu ještě na dva roky, daří.

„Sleduji je celý rok, fandím klukům, celé organizaci. Píšeme si s klukama a ve Finsku jsem koukal na všechny zápasy, co jsem mohl, když jsme nehráli,“ říká.

Teď se ale Dominik Mašín zapojil do přípravy reprezentace a bude bojovat o účast na mistrovství světa

„Ještě tak daleko nepřemýšlím. Chci tady odevzdat každý týden co nejlepší práci a uvidíme, jak se to vyvine. Vždycky je super se tady zlepšit a získat zkušenosti, nějaké rady od trenérů a pracovat na tom. Jsem hodně rád, že tu mohu být,“ těší devětadvacetiletého gólmana.

Komplikovaná cesta

Jenže hned na startu přípravy musel Dominik Mašín vyřešit jeden zapeklitý problém. Na sraz sice přijel včas, ale bez výstroje.

„V Oulu mi to posílali, protože jsme nemohli letět kvůli psovi, tak jsme museli cestovat všelijak vlaky. Do Rigy pro mě přijel bratranec, a tak jsem jim psal, ať mi to pošlou co nejrychleji, ale nějak se to zaseklo a už to jde asi deset dní. Včera mi psal, že už je to v Německu, tak doufám, že to tady bude co nejdřív,“ přeje si Dominik Mašín, skoro se zdá, že z Oulu za ním výstroj cestuje vlakem

„Asi holubem nebo já nevím,“ směje se Dominik Mašín, který ale i přes chybějící výstroj na ledě při trénincích nechybí, a to i díky pomoci kustoda národního týmu Petra Šulana.

„Šulimu jsem volal a on mi sehnal výstroj. Něco jsem našel v garáži, měl jsem taky nějaké brusle pod postelí ještě z Ameriky. Doufám, že ta výstroj přijde co nejdříve,“ dodává Mašín.

Už se svou výstrojí by se měl Domink Mašín zapojit i do prvních zápasů, které národní tým čekají 10. a 12. března v Regensburgu proti Německu.