‚Každý zápas s ním si užívám.‘ Dominik Simon se v Pittsburghu učí od slavného Crosbyho

Učí se od nejlepších, možná lze klidně říct od nejlepšího. Hokejista Dominik Simon zažívá po osobní stránce vydařený vstup do sezony. I když to výsledkově Pittsburghu moc nejde, Simona jistě může těšit, že poslední zápasy hraje v NHL v elitním útoku. New Jersey / USA 9:40 14. listopadu 2018

„Určitě jsem rád za každý zápas, co mám. Člověk se totiž tady s těmito hráči neustále zlepšuje. Je to dar, když můžete hrát v takovém týmu, kde je ještě obrovská konkurence. Užívám si tady každý den,“ říkal pro Radiožurnál Dominik Simon ještě zpocený v šedivém tričku s logem Pittsburghu.

Ten poslední den si sice moc neužil. Hned v prvním střídání na ledě New Jersey byl u inkasované branky a Pittsburgh nakonec prohrál. Ale celkově to přebíjí jiné pocity.

„Je to nádherný. Doma o tom sníte a pak tady stojíte na modré čáře, když začíná zápas. Člověk si zvyká na všechno. Zápasy v NHL jsou ale k nezaplacení. Doufám, že jich odehraju co nejvíc,“ věří český útočník.

Kolem něj zní praskání lepicích pásek, to aby kustodi mohli i Simonovi rychle zabalit a chystat se na další cestu po stadionech NHL. Tu v posledních týdnech podstupuje Simon na ledě se slavným spoluhráčem. Sidneym Crosbym.

„Je to nejlepší hráč na světě, takže vás v každé situaci podpoří. Jenom tím, že s ním hrajete, si toho hrozně berete. Každý zápas s ním si užívám,“ těší se Dominik Simon na další zápasy, které začne na modré čáře při americké hymně. To znamená nominaci do prvního útoku, kde obyčejně hrává právě Crosby.