Každý gólman to má rád, komentoval Frodl výhru Karlových Varů na Spartě. Zvládl přes 70 zákroků

Gólman Dominik Frodl si po utkání na Spartě vyslechl příjemné pokřiky hostujících fanoušků a ti měli dobrý důvod.

Maskovaný muž v bráně karlovarských hokejistů vedle skvělých zákroků jako by zaklel svou bránu, kolem níž létaly desítky sparťanských pokusů, které navíc vydatně blokovali jeho spoluhráči. Dohromady měli Pražané přes 70 pokusů, a z nich jen dva góly.

„Měli tam toho strašně moc, ale neměli moc vyložených šancí. Měli strašně moc závarů, z toho dali dva góly z předbrankového prostoru a bylo to o štěstí, že jsme to ustáli. Každý gólman to má rád a já nejsem výjimka. Určitě jsem byl radši než Jakub Kovář na druhé straně, který tam stál, pak ujeli a dostal gól. Já jsem byl v laufu a to je určitě vždycky příjemnější,“ usmíval se Frodl, který měl v dresu Karlových Varů skoro trojnásobek práce co domácí Jakub Kovář.

Změnit přístup

Podle sparťanského obránce Michala Kempného ale nebyl Frodl tím hlavním důvodem, proč Pražané nezvládali skórovat.

„Faktor jsme byli my jako tým a jako mužstvo. K tomu zápasu musíme přistoupit trochu lépe, odehrát některé situace lépe. Od toho se celý zápas odvíjí,“ říká Kempný.

Frodl, který hokejově vyrůstal v pražské Slavii, a tomuto týmu fandí třeba i ve fotbale. I proto pro něj bylo vítězství nad Spartou speciální.

„Určitě to člověk v hlavě má, ale není to ten primární nakopávač do zápasu, ale vzpomenu si na to a je to vždy příjemné. Musíme to brát z té stránky, že Pardubice a Sparta jsou fantastické týmy, možná trochu odstřelené ze zbytku ligy. Vyhrát tady je pro nás skvělá zpráva,“ doplnil po výhře Karlových Varů 5:2 nad Spartou Dominik Frodl.