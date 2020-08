Kubalík vystřelil Chicagu postup a pak bavil novináře: To je otázka na mě? ptal se nevěřícně

Nezapomenutelná sezona hokejisty Dominika Kubalíka pokračuje. Nejen, že jde o jeho první rok v NHL, kdy si zahrál dokonce i před pražským publikem, ale hlavně se mu daří gólově. Potvrzuje to i po koronavirové pauze. Zatím poslední Kubalíkova trefa rozhodla o výhře Chicaga nad Edmontonem 3:2 a postupu z předkola play off. Toronto/Edmonton 13:52 8. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominik Kubalík | Zdroj: Profimedia

Je to teprve jeho premiérovou sezona v NHL, ale nováčkovským ostychem rozhodně netrpí. Kubalík pomohl Chicagu rozhodujícím gólem do 1. kola play off. Na tiskové konferenci byl sice trošku nepozorný, ale nakonec se novináři jeho odpovědi dočkali.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, čím Dominik Kubalík pobavil zámořské novináře na tiskové konferenci

Ve 49. minutě Dominik Kubalík v pokleku pohotově vypálil z levého kruhu k bližší tyči nad rameno brankáře Mikky Koskinena a připsal si tak druhý vítězný gól v sérii. Hokejisté Chicaga porazili Edmonton v sérii 3:1 na zápasy a zahrají si 1. kolo play off NHL.

Na tiskové konferenci to pak vypadalo, že se Kubalík sedící vedle spoluhráče Brandona Saada trošku zasnil.

„To je otázka na mě?“

„Jo, dal si vítězný gól, ne?“

„Omlouvám, se ale teď jsem neposlouchal. Můžete se prosím zeptat znovu?“

Na podruhé už byl Kubalík pozornější a přiznal, že mu hodně sebedůvěry při premiérové účasti v play off NHL dodal úvodní duel série, ve kterém se blýskl pěti body za dva góly a tři asistence. Vytvořil tak několik nováčkovských rekordů NHL.



„Po těch 4 měsících jsem se snažil dostat zpátky ke své hře. Ten první zápas mi hodně pomohl, ale pak musíte pokračovat. Jsem samozřejmě rád, že jsem dal zase gól. Vždy je příjemné vidět se mi střelci branek. Ale je to hlavně týmové vítězství a my jsme v dalším kole.“

Kubalíkův vítězný gól do sítě Edmontonu:

Obrat Toronta

Účast v prvním kole play off si zajistily také Arizona, Montreal, Vancouver a New York Islanders. Naopak hrozbu vyřazení odvrátilo velkolepým obratem v závěru zápasu Toronto.

Kandský klub se stal teprve třetím týmem v historii NHL, který v play off vyhrál zápas, ve kterém ještě čtyři minuty před koncem třetí třetiny prohrával o tři góly.

Toronto výhrou nad Columbusem 4:3 v prodloužení napravilo předchozí kolaps, protože v minulém duelu byl průběh i výsledek přesně opačný. O postupujícím tak rozhodne až paté utkání.