Doprovází nás trochu legrační inkasování branek, mrzí Pešána. Liberec přesto porazil Kometu 4:3

Puk se líně klouzal podél mantinelu, liberecký brankář Janus na něj čekal v rohu hřiště. Jenže ještě než se dočkal, přijel hostující Zohorna, puk sebral a nahrál přímo před prázdnou branku svému spoluhráči.

„Stále nás doprovází trochu legrační inkasování branek, kterému se nemůžeme vyhnout. Doufám, že až tyhle srandovní góly přestanou padat do naší sítě, budeme ty zápasy zvládat lépe než v poslední době,“ vyprávěl v přítomnosti Radiožurnálu po utkání domácí trenér Filip Pešán, ale zas tak vtipná mu v tu chvíli ta situace nepřišla.

„Abych vám řekl pravdu, nesmál jsem se vůbec. Nemám jiný výraz pro ty góly, které inkasujeme. Snažíme se poctivě pracovat, a přesto mi přijde, že soupeř má velmi jednoduchou cestu do naší sítě. Jsem rád, že jsme se postavili jeden za druhého a utkání zvládli. Doufám, že už tenhle výraz nebudu muset použít.“

Pešán ale mluvil i o dalších dvou gólech, které jeho tým dostal a které mu mohly výrazně zkomplikovat konec zápasu. Liberec vedl 3:1, ale důrazní Nečas s Čermákem dostali na brankovišti pokaždé dost času na to, aby puk dotlačili do sítě. Pak přišla chvíle Marka Kvapila, díky kterému neztratil Liberec i přes laciné góly body. „Mně se tady celkově hraje dobře. Systém, jaký tady hrajeme, mi vyhovuje a i celkově s kluky v lajně mi to sedí, takže doufám, že to půjde dál jenom nahoru“ uvedl útočník Liberce.

Dvaatřicetiletý mistr světa z Německa, tedy z roku 2010, strávil minulou sezónu právě v Kometě, ale pak se vrátil do Chabarovsku hrajícího Kontinentální ligu. Teď dal Kvapil svůj první gól v dresu Liberce. „Je to super. Hlavní je, že jsme vyhráli. Jestli to byla Kometa nebo kdokoliv jiný, je jedno. Potřebujeme body, takže jsem rád, že to byly rovnou tři,“ říká Marek Kvapil.

Tipsport extraliga (PLATNÉ K 20. 11. 2017) Tým Z V R P Skóre B 1. HC Škoda Plzeň 22 16 0 6 78:45 48 2. Mountfield HK 23 15 0 8 54:37 43 3. HC Oceláři Třinec 24 14 0 10 65:56 42 4. HC Kometa Brno 23 13 0 10 71:53 41 5. HC Vítkovice Ridera 23 12 0 11 69:58 37 6. HC Olomouc 22 11 0 11 53:55 34 7. HC Sparta Praha 22 10 0 12 55:61 31 8. BK Mladá Boleslav 22 9 0 13 50:51 30 9. Piráti Chomutov 23 9 0 14 57:65 30 10. Bílí Tygři Liberec 22 11 0 11 51:69 30 11. HC VERVA Litvínov 23 10 0 13 51:61 29 12. Aukro Berani Zlín 23 10 0 13 52:66 28 13. HC Dynamo Pardubice 22 10 0 12 52:67 27 14. HC Dukla Jihlava 22 8 0 14 47:61 24