Dostál vychytal výhru Anaheimu a byl vyhlášen první hvězdou zápasu

Brankář Lukáš Dostál 29 zákroky pomohl ve středečním utkání NHL hokejistům Anaheimu k výhře 2:1 nad Ottawou. Ducks hlavně díky skvělému výkonu českého gólmana vyhráli třetí z posledních čtyř zápasů. Z výhry 2:1 se radovalo také Toronto, které zásluhou gólu nejlepšího střelce NHL Austona Matthewse v prodloužení porazilo Buffalo. New York 7:44 7. 3. 2024 (Aktualizováno: 9:25 7. 3. 2024)

Dostál inkasoval již ve třetí minutě zápasu, kdy ho překonal sváteční střelec Mark Kastelic. Od té doby ale český gólman zavřel branku a pomohl Anaheimu k obratu. Po čtyřech minutách druhé třetiny s výrazným přispěním blokujícího obránce srovnal Ryan Strome a v úvodu třetí třetiny dal vítězný gól Alex Killorn.

Český brankář dostal potřetí za sebou přednost před Johnem Gibsonem a důvěru splatil dalším povedeným výkonem. S úspěšností zákroků sahající k 97 procentům byl první hvězdou zápasu.

Během tří utkání Dostál pustil jen šest ze 116 střel a pomohl Anaheimu ke čtyřem bodům. Proti Ottawě se blýskl v závěrečné minutě, kdy nejprve vychytal pronikajícího Tima Stützleho, poté zlikvidoval dorážku Jakoba Chychruna a nakonec si poradil i se skrumáží, která vznikla v jeho brankovišti.

„Je mladý, ale zároveň neuvěřitelně soutěživý. Je to prostě hráč,“ pochválil třiadvacetiletého gólmana trenér Ducks Greg Cronin. „Když inkasuje brzký gól, nesrazí ho to, ale naopak mu to pomůže k ještě lepšímu výkonu,“ dodal.

Anaheim zvítězil i přesto, že se musel vypořádat s absencí tří ze čtyř nejproduktivnějších hráčů dosavadní sezony. Troy Terry a Mason McTavish vynechali zápas kvůli zranění. Adam Henrique byl v průběhu dne vyměněn do Edmontonu.

„Bude to pro nás těžké, protože Adam byl jedním z našich nejlepších hráčů. Chápu, proč si ho Edmonton vybral,“ okomentoval výměnu, jejíž součástí byl také bek Sam Carrick, střelec vítězné branky Killorn.

Matthews rozhodl zápas Toronta s Buffalem v čase 64:20. Byl to jeho 54. gól v sezoně. Americký kanonýr si našel před brankou nahrávku Mitchella Marnera a pohotovou střelou překonal gólmana Ukka-Pekku Luukkonena. Toronto vyhrálo potřetí z posledních čtyř zápasů a v tabulce Východní konference se posunulo na čtvrté místo.

„Zkoušel jsem si najít ideální místo k zakončení, většina gólu jde ale za Mitchem (Marnerem). Ten se za brankou skvěle zbavil soupeře a našel mě v ideální pozici,“ popsal Matthews rozhodující moment, který Torontu zařídil desátou výhru z posledních 12 zápasů.

Prvním hattrickem v základní části NHL se blýskl obránce Colorada Cale Makar. Nejlépe střílející bek ligy třemi brankami pomohl Avalanche k výhře nad Detroitem 7:2. Nathan MacKinnon gólem a třemi nahrávkami prodloužil svoji bodovou sérii v domácích zápasech na 31 utkání. Se 109 body se navíc osamostatnil v čele ligové produktivity.

„Nathan je jedním z hlavních důvodů, proč se nám tak daří. Každý zápas ukazuje, co v něm je. Nemůžeme od něho chtít víc, protože hraje opravdu skvěle,“ řekl Makar o elitním centrovi Colorada.

Podruhé v NHL nastoupil v dresu Avalanche český útočník Ondřej Pavel. Za pět minut na ledě dvakrát ohrozil gólmana Alexe Lyona, na první bod ale nedosáhl.

VÝSLEDKY NHL: Toronto - Buffalo 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 23. W. Nylander, 65. Matthews - 27. V. Olofsson. Střely na branku: 27:24. Diváci: 18 624. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. W. Nylander (oba Toronto), 3. V. Olofsson (Buffalo). Anaheim - Ottawa 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky: 25. R. Strome, 44. Killorn - 3. Kastelic. Střely na branku: 16:30. Lukáš Dostál za Anaheim odchytal celý zápas, inkasoval jednu branku z 30 střel a úspěšnost zákroků měl 96,7 procenta. Diváci: 16 000. Hvězdy zápasu: 1. Dostál, 2. Killorn, 3. Zellweger (všichni Anaheim). Colorado - Detroit 7:2 (2:2, 3:0, 2:0)

Branky: 6., 37. a 40. Makar, 18. MacKinnon, 29. Lehkonen, 48. Drouin, 56. Foudy - 2. Fabbri, 14. Perron. Střely na branku: 54:29. Diváci: 18 132. Hvězdy zápasu: 1. Makar, 2. MacKinnon, 3. Rantanen (všichni Colorado).