Dostali jsme třikrát na zadek, ale chceme se vrátit do Prahy, říká Pešán před další bitvou proti Spartě

Hokejisty Sparty dělí jedno vítězství od postupu do semifinále play-off extraligy, Liberec zase jedna prohra od konce sezony. Série čtvrtfinále je 3:0 pro Pražany, ti naposledy vyhráli na severu Čech 5:3. Liberec 11:40 20. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér hokejistů Liberce Filip Pešán udílí pokyny svým svěřencům při čtvrtfinále play off proti Spartě | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Právo / Profimedia

„Jsme v tom silní celou sezonu. Máme hodně zkušený tým, takže nepanovala žádná panika ani nervozita, když nám soupeř odskočil. Věděli jsme, že ty šance přijdou,“ říká útočník Sparty Miroslav Forman.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si aktéry třetího čtvrtfinálového zápasu play off extraligy mezi Spartou a Libercem

První zápas skončil po nájezdech, druhý v prodloužení, v tom třetím Liberec třikrát vedl, ale ani jednou nedokázal odskočit na rozdíl dvou branek. „Samozřejmě je to škoda, když jsme třikrát vedli, tak jsme to měli uhrát. Sparta má zkušený mančaft a je větší zabiják v těch šancích. My podobné šance máme také, ale nevyužijeme je. Tutových šancí máme možná i víc. Oni mají zabijácký instinkt a to je dosavadní rozdíl v sérii,“ vysvětluje liberecký Jaroslav Vlach.

✅ Bomba ze zápěstí! vypálil z levého kruhu a zařídil vítězství pro @HCSpartaPraha! Pražané jsou tak jedinou výhru od postupu do semifinále. #TELH | #momentyplayoff | #zatitulem | #BTLSPA pic.twitter.com/BAkAoIETUA — Tipsport extraliga (@telhcz) March 19, 2024

Je to až trochu kruté pro Liberec, který drží s favoritem série krok, ale v koncovce vždycky v rozhodujícím momentu ztrácí. Nemusí to tak být ale pořád, proto je raději opatrný i trenér Sparty Pavel Gross. „Vedeme sice 3:0 na zápasy, ale jsme připravení na dlouhou sérii. Liberec je kvalitní soupeř a sehráli jsme s ním tři hodně vyrovnané zápasy,“ říká šéf střídačky Sparty.

Pešán chce zpátky do Prahy

Sparta může ve středu jako první tým letošního play-off postoupit do semifinále. Liberec zase může odvrátit konec sezony a rádi by na severu Čech plánovali cestu do hlavního města. Podobnou situaci už Bílí Tygři znají, v předkole prohrávali s Olomoucí 0:2 na zápasy, tehdy stačily tři výhry v řadě. Teď jsou potřeba čtyři.

„Dostali jsme třikrát na zadek. Všechny tři zápasy jsme mohli vyhrát i my. Čtvrtý duel bude těžší v tom, že do něj jdeme s batohem, že už nesmíme prohrát. Herně se těch věcí moc měnit nemůže. Sparta nebude chtít vrátit sérii do Prahy, a když se tam vrátí, tak bude doufat, že ji tam rozhodne. My se chceme ale ještě podívat do Prahy,“ přeje si kouč Liberce Filip Pešán.

Čtvrtfinálová série Sparty proti Liberci bude pokračovat na severu Čech ve středu čtvrtým zápasem, který začne v 17 hodin.