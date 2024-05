Dostat sedmnáct tisíc lidí do haly je náročný úkol. Prosíme fanoušky o trpělivost, říká šéf ticketingu

Už v pátek 10. května startuje domácí mistrovství světa v ledním hokeji. Všechny české zápasy uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Pokud se ale příznivci chystají do pražské Libně osobně, musí se připravit na davy lidí a s nimi spojené možné komplikace. Reportér Českého rozhlasu vám přiblíží cestu od zastávky městské hromadné dopravy přímo do O2 Arény. Praha 16:51 6. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Organizátoři doporučují fanouškům, aby na zápasy domácího šampionátu v Praze a Ostravě, dorazili s dostatečným předstihem | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Když člověk vyleze z metra, tak je potřeba si nachystat vstupenky a zkontrolovat, zda u sebe nemá žádné zakázané předměty. V nejlepším případě stačí u sebe mít jen vstupenku, telefon a peněženku. Jinak není potřeba nic dalšího,“ říká ředitel oddělení ticketingu světového šampionátu Martin Gremlica.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak dopadl test vstupních turniketů do pražské 02 areny před startem mistrovství světa

V případě, že si návštěvníci potřebují odložit další věci, tak mají k dispozici deposit boxy.

„Míst na odložení je kolem haly hodně. Bezpečnostní kontroly jsou nutné, takže vyzývám fanoušky k trpělivosti. Aréna se bude otevírat minimálně hodinu před utkáním. Čím dříve návštěvník přijde, tím lépe. Vytíženost vchodů je velká, protože vpustit sedmnáct tisíc lidí do haly je náročný úkol. Ti, kteří dorazí třeba patnáct minut před utkáním, tak musí počítat s tím, že možná nestihnou úvodní buly,“ upozorňuje Gremlica.

Chybové hlášky

Jak to funguje, když se u turniketu zobrazí to, že má návštěvník neplatnou vstupenku a rozsvítí se červené světlo? „Jedná se o jednu ze tří chybových hlášek. Když se ukáže neplatná vstupenka, tak to znamená, že je na jiný zápas nebo falešná. To bude asi většina případů,“ tvrdí Gremlica.

V té situaci vás pošlou na pokladnu jednotlivého operátora, který vstupenky na hokejový šampionát prodává. Ty se nachází jen několik metrů od hlavních vchodů.

„Další dvě hlášky mohou fanoušky upozornit, že jsou na jiném vchodu. Vstupenka je platná, ale musíte projít jiným vstupem. Objevit se může i opakovaný vstup, kdy už byla vstupenka jednou načtena a prodána víckrát. V tom případě budou fanoušci odkázáni na reklamační okénka daných operátorů, kteří se budou snažit pomoci. V případě nejčernějších scénářů budou směřovat k Polici ČR nebo na jiná stanoviště,“ vysvětluje možné nepříjemné situace Gremlica.

V pátek začínáme! Na úvod domácího mistrovství světa nás čekají ⚪️ Finové, hned další den se utkáme s ‍❄️ Norskem. S kým se v pražské O2 aréně vidíme? #MensWorlds #narodnitym #ceskyhokej pic.twitter.com/BF1jubCCUE — Český hokej (@czehockey) May 6, 2024