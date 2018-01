Dovednostmi týmy zatím přehrávat nebudeme, říká trenér Pešán. Hokejová dvacítka čeká na medaili už 13 let

Hokejová reprezentace do 20 let své vystoupení na světovém šampionátu nakonec do úplně šťastného konce nedotáhla. Dosáhla sice nejlepšího umístění za poslední roky, zároveň ale prodlouží už třináctileté čekání na zisk medaile. V Buffalu v zápase o bronz podlehli Češi Spojeným státům vysoko 3:9.

Buffalo 12:01 6. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít