‚Zvažovali jsme Teplice, v Drážďanech mají zkušenosti.‘ Litvínov a Sparta se chystají na venkovní duel

Hokejový klub z Litvínova se zapíše do historie české extraligy. Po Pardubicích a Brnu se totiž rozhodl uspořádat zápas pod širým nebem. Když to nevyšlo na fotbalovém stadionu v nedalekých Teplicích, stane se tak v Německu ve stánku fotbalistů druholigových Drážďan. Právě tam vyzve 4. ledna pražskou Spartu. Drážďany 15:00 8. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maskoti Sparty a Litvínova na stadionu v Drážďanech | Foto: David Kalvas | Zdroj: Český rozhlas

V Drážďanech si budou hokejisté Litvínova připadat jako doma. Když se podívám, všude kolem dominují černá a žlutá. Právě to jsou totiž také klubové barvy místního Dynama.

„Barevná kombinace nás také potěšila. Samozřejmě jsme dřív zvažovali Teplice, nicméně v Drážďanech to už dělali, mají s tím zkušenosti. Otevřelo se téma, že bychom mohli udělat dvojzápas,“ řekl Radiožurnálu litvínovský šéf a zároveň trenér Jiří Šlégr.

Novou šéfkou hokejové Sparty je Snopková Haberová, sportovním ředitelem Petr Ton Číst článek

Severočeský účastník české extraligy využije toho, že hokejový klub z Drážďan pozval podruhé k venkovnímu souboji saského rivala z Weisswasseru. Před téměř pěti lety tento duel navštívilo téměř 32 tisíc fanoušků.

Maximum české nejvyšší soutěže je přitom 21 500 diváků, kteří sledovali za Lužánkami utkání Brna se Spartou.

„Mohlo by teoreticky být nějakých 30-32 tisíc lidí, což by bylo super. Litvínov se tak opět zapíše do rekordů. Pak je tu ještě jedna věc – mělo by jít o první zápas extraligových týmů mimo Českou republiku,“ upozorňuje litvínovský hokejista Jakub Petružálek.

Ředitel české extraligy Josef Řezníček severočeskému klubu nebránil: „Je to přání klubů a prezentace českého hokeje, proti které nebudeme dělat žádné kroky, to by hokej strádal. Když se to povede – jakože tady to umí, na několika akcích jsem tu byl – tak to bude nádherná akce s obrovskou kulisou,“ věří.

Čest a zážitek

Litvínov si za soupeře vybral tradičního extraligového konkurenta – pražskou Spartu.

Největší změna v dnešním hokeji je rychlost, hráči musí mít něco navíc, říká ředitel extraligy Řezníček Číst článek

„V roce 2016 jsem to v Brně před necelými 22 tisíci fanoušky hrál. Můžu teď mluvit za celý tým – pro nás je to čest a doufám, že to bude zážitek,“ vysvětluje sportovní manažer Pražanů Petr Ton, proč Sparta litvínovskou nabídku přijala.

Na mimořádnou událost jsou hokejisté natěšení: „Jsem rád, že to zažiju. Na takováto utkání jsme dřív koukali jen v NHL, pak se to zavedlo i tady. Pro nás to bude zážitek, hodně se těším, když jsme se to dozvěděli, tak se nám to hodně líbilo,“ dodává devětatřicetiletý kapitán hokejistů Litvínova Michal Trávníček.

Do německého města se fanoušci dostanou autem z Litvínova zhruba za hodinu a z Prahy za hodinu a půl.

Maskoti Sparty a Litvínova na stadionu v Drážďanech | Foto: David Kalvas | Zdroj: Český rozhlas