Rekord s otazníkem. Stadion v Drážďanech zaplněný nebyl, hráči si přesto atmosféru pochvalovali

Hokejová extraliga má nový divácký rekord. Podle oficiálního zápisu se na stadion Rudolfa Harbiga v Drážďanech přišlo na vítězství Sparty 3:2 nad Litvínovem podívat 32 009 lidí. I přes nepříznivé počasí byli fanoušci z prvního duelu extraligy pod otevřeným nebem za hranicemi České republiky nadšení. Drážďany 16:18 5. ledna 2020

„V pohodě, super. Trochu zima, ale jinak dobrý. Podle zpráv se dalo čekat, že tu bude tolik lidí. Je to ale příjemné, parádní,“ těšilo fanoušky obou českých celků a superlativy nešetřili ani samotní aktéři zápasu.

V utkání Sparty s Litvínovem padl v Drážďanech divácký rekord, přesné číslo je ale diskutabilní. Více v příspěvku Petra Kadeřábka

„Jsou to krásné pocity. Už jen to, že jsme vyhráli, navíc pod širým nebem v takové skvělé atmosféře. Na začátku jsme s klukama fakt koukali, kolik bylo lidí, i když postupně to na tribunách řídlo,“ všiml si v rozhovoru pro Radiožurnál autor vítězného gólu Sparty Lukáš Rousek.

A právě počet diváků na tribunách je diskutabilní. Vstupenky se totiž prodávaly na dva zápasy. Ten první odehrály, za stálého deště, druholigové domácí Drážďany s Lausitzerem a na ten byly sektory fanoušků Sparty a Litvínova takřka prázdné.

„Mrzí mě to a je škoda, že ostatní fanoušci neměli zájem i o jiný hokej. Ale respektuji, že jsou to fanoušci klubů, je to jejich volba. A také po nich nikdo nemůže chtít, aby tady byli sedm hodin, to je na každém,“ řekl smířlivě český útočník Lausitzeru Tomáš Andrés.

Na první zápas večera tak stadion s kapacitou 32 066 diváků rozhodně zaplněný nebyl. Nenaplnily se ale ani obavy, že němečtí fanoušci budou Čechům jejich nezájem oplácet.

„Někteří Němci tady byli víceméně od jedné hodiny, dohromady skoro deset hodin. Zmokli, a přesto to vydrželi, chtěli to vidět. Klobouk dolů,“ uvedl někdejší hráč Litvínova, Sparty i Drážďan a jeden z organizátorů zápasu pod otevřeným nebem Petr Macholda.

Němci opravdu na tribunách zůstali, ale ne všichni. 32 009 diváků nikdy na tribunách v jeden okamžik nebylo. Přesto právě tohle číslo zapíšou statistici do kolonky s nejvyšším počtem diváků na zápas extraligy. Kolik přesně jich ale fyzicky na tribunách extraligový duel Litvínova se Spartou sledovalo, to už nikdo nespočítá.

