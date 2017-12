Druhý postup bez trenéra. Hokejový Liberec vede Ligou mistrů asistent Mlejnek

Liberečtí hokejisté jsou mezi čtyřmi nejlepšími celky Ligy mistrů. Švýcarský Curych porazili na jeho ledě v odvetě 2:0 po samostatných nájezdech, a tak navzdory domácí prohře 0:1 postoupili do semifinále. Už druhý postup přitom Bílí Tygři zvládli na evropské scéně bez svého hlavního kouče. Filipa Pešána opět zastoupil asistent Karel Mlejnek. Při příchodu do kabiny si tak mohl užít zasloužených ovací. Curych 14:31 13. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Liberečtí hokejisté se radují ze vstřelené branky (ilustrační foto) | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

Karel Mlejnek byl také u postupu přes švédskou Frölundu. Možná právě on je pro mužstvo z pod Ještědu postupovým žolíkem při absenci Filipa Pešána, který se momentálně s reprezentací do 20 let připravuje na mistrovství světa.

„Hrajeme samozřejmě i za Filipa Pešána, který odvedl spoustu práce. Je tu jen Karel Mlejnek, ale oba mají náš systém tak naučený, že jsou v podstatě jako jeden muž. Snad to není jen kouzlo Karla Mlejnka,“ uvedl po utkání slovenský útočník Martin Bakoš, autor rozhodujícího nájezdu.

Druhým hrdinou byl jeho krajan - gólman Jaroslav Janus. Na curyšském ledě neinkasoval v základní hrací době, v prodloužení ani při samostatných nájezdech.

„My jsme hlavně čekali, kdy padne první gól, tam se to lámalo. Věřil jsem, že máme na to to zvládnout,“ popisoval Janus a neopomněl ani vyzdvihnout liberecké fanoušky, kterých do Švýcarska přicestoval slušný počet: „Fanoušci byli perfektní, dorazilo jich dost a celý tým jsme jim hrozně vděční.“

Ani Janus pak v útrobách curyšské haly nemohl nezmínit Karla Mlejnka.

„Neměl to jednoduché, ale zvládl ten zápas na jedničku. Hráli jsme dobře celý zápas. Asi je to jeho kouzlo. Věřme tomu, že to vydrží co nejdéle.“

Sám liberecký asistent ovšem bezprostředně po utkání slávu odmítal. Stejně jako tvrzení, že právě on je v kabině Bílých Tygrů tím postupovým trenérem.

„Já jsem zástupce trenéra. Samozřejmě velmi rád zastupuju kluky, kteří odjeli trénovat dvacítku, ale my chceme prostě vždycky udělat maximum pro to, abychom vždycky odehráli co nejlepší zápas, to je všechno. Stojím jen o to, aby mužstvo pracovalo, aby šlapalo a abychom ho odevzdali v dobrém stavu, až kluci přijedou z dvacítky.“

Za vybojovanou účast v semifinále Ligy mistrů tak mohl být rád. Výsledek ovšem nechtěl přeceňovat.

„Teď nás čeká to hlavní. Nechci podceňovat Ligu mistrů, to vůbec ne, je to pro nás velký úspěch, ale my teď potřebujeme hlavně stoupat v extralize a to je teď náš hlavní cíl, na který budou zaměřeny všechny naše síly,“ neopomněl zdůraznit Karel Mlejnek.