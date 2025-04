Jihlava ve Zlíně třikrát vedla. Vítězství si z prodloužení ale odváží domácí Berani

Finále druhé nejvyšší hokejové soutěže mezi Zlínem a Jihlavou je po úvodním dvojzápase vyrovnané na 1:1 na utkání. Berani totiž vyhráli nad Duklou 4:3 v prodloužení. V duelu třikrát smazali jednogólový náskok Dukly a za stavu 3:3 dovedli zápas do prodloužení, které rozhodl zlínský Lukáš Válek. K triumfu podle útočníka Zlína Michala Gaga vedla zvýšená agresivita a nátlak.

„Byla to od nás tvrdší hra. Stříleli jsme, snažili jsme se přehrát blokující hráče, kteří bránili skvěle, ale podařilo se. Myslím si, že gólman byl nervóznější. Dali jsme takové špinavé góly, ale ty se počítají nejvíc,“ pochvaloval si zlínský útočník po výhře 4:3 v prodloužení ve druhém finále Maxa ligy.

Odměna za bojovnost

K němu dovedl Berany oproti prvnímu duelu úplně jiný, agresivnější a přímočařejší styl hry, jak potvrzuje trenér Ján Pardavý. „Šli jsme si za tím. Byl to diametrálně odlišný zápas. I když se věci otáčely proti nám. Bylo tam dost vyloučení a dva vlastní góly. Za snahu a bojovnost jsme byli odměněni,“ okomentoval výkon svých svěřenců zlínský trenér.

Dukla v zápase třikrát vedla, přesto zápas nedovedla k vítězství. To, že nátlaková hra Zlína Dukle nesvědčila, přiznal i asistent trenéra Jihlavy Karel Nekvasil. „Čekali jsme, že domácí do zápasu vstoupí jinak, budou mít lepší pohyb a budou agresivnější. To se potvrdilo. I když obránci jim zavírali mantinely, tak jsme některé situace nevyhodnotili dobře. Domácí určitě odehráli lepší zápas,“ uznal na konto Beranů Nekvasil.

Zlepšený výkon Zlína vedl k vyrovnání série na 1:1, ta se v neděli přesune do Pelhřimova, kde hraje Dukla domácí zápasy. Utkání je předem vyprodané.