Dva góly Pastrňáka pomohly Bostonu k výhře nad Floridou. Palát skóroval při triumfu New Jersey

David Pastrňák rozhodl v NHL gólem v prodloužení o výhře hokejistů Bostonu 4:3 nad Floridou. Český útočník skóroval na ledě obhájce Stanleyova poháru dvakrát, navrch přidal asistenci a byl zvolen první hvězdou utkání. Ondřej Palát pomohl brankou k vítězství New Jersey 3:2 v prodloužení nad Tampou Bay. Aktualizujeme New York 7:20 12. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Pastrňák slaví se spoluhráči gól v zápase proti Floridě | Foto: Sam Navarro | Zdroj: Reuters

Do sobotního programu, který zahrnoval patnáct zápasů, zasáhl z českých gólmanů jen David Rittich a 16 zákroky neodvrátil prohru Los Angeles 1:2 v Calgary. Tomáš Hertl asistoval u jediné branky Vegas, který doma podlehl New Yorku Rangers 1:2.

Pastrňák asistoval v sedmé minutě u prvního gólu zápasu a v závěru druhé třetiny dostal Boston do vedení 2:1. Český útočník mohl rozhodnout už při soupeřově hře bez brankáře, ale vyhozením od vlastní modré trefil tyč. Utkání poslal do prodloužení po velkém závaru dvě sekundy před koncem třetí třetiny Sam Reinhart, který měl prsty i v rozhodující akci. Útočník Floridy si v oslabení srazil do vlastní sítě přihrávku Pastrňáka.

PASTA PUT IT TO BED pic.twitter.com/4AFvg7HeSO — Boston Bruins (@NHLBruins) January 11, 2025

Boston i díky české hvězdě vyhrál po šesti porážkách za sebou. Pastrňák skóroval šestkrát v posledních pěti zápasech a v tabulce kanonýrů NHL se posunul do druhé desítky. Na kontě má v této sezoně 19 tref.

Palát u výhry

Palát otevřel v deváté minutě gólový účet utkání, prosadil se tečí a připsal si desátou branku sezony. New Jersey ztratilo v zápase dvakrát vedení. Výhru Devils zajistil Stefan Noesen v přesilové hře.

Rittich držel čisté konto do 29. minuty, ve které jej překonal z levého kruhu Matt Coronato a vyrovnal na 1:1. Zápas rozhodl v úvodu třetí třetiny v přesilové hře z dorážky Jonathan Huberdeau. Na český brankářský duel nedošlo, Dan Vladař kryl záda Dustinu Wolfovi, který zastavil 31 střel a patřil k hvězdám zápasu.

Výsledky NHL: Florida - Boston 3:4 v prodl., Buffalo - Seattle 2:6, Pittsburgh - Ottawa 0:5, Toronto - Vancouver 0:3, Montreal - Dallas 1:2 po sam. nájezdech, New Jersey - Tampa Bay 3:2 v prodl., Philadelphia - Anaheim 6:0, Chicago - Edmonton 3:4, St. Louis - Columbus 1:2, Winnipeg - Colorado 3:0, Nashville - Washington 1:4, Utah - NY Islanders 1:2, Calgary - Los Angeles 2:1, Vegas - NY Rangers 1:2, San Jose - Minnesota 1:3.