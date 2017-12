Dvacítka má jisté čtvrtfinále, ale srážejí ji častá vyloučení. 'Je to zbytečné,' říká gólman Škarek

Čeští hokejisté do 20 let splnili na mistrovství světa svůj první cíl - postoupili do čtvrtfinále. Jistotu jim v předposledním utkání základní skupiny dala výhra nad Běloruskem 6:5. Výkon ale nebyl v Buffalu ideální a hráči tak měli radost hlavně z výsledku. Buffalo 14:59 31. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejová reprezentace do 20 let | Foto: Twitter České hokejové reprezentace

„Jsme hodně rádi. Jediná pozitivní věc je, že máme tři body. Musíme se z toho poučit a jít dál,“ neskrývá obránce Ondřej Vála, že český tým neodehrál proti Bělorusku zrovna nejlepší zápas.

A spoustu problému si vlastně způsobila reprezentace sama.

„Je škoda, že jsme jim dávali šance po našich hloupých chybách a zbytečných faulech. Jestli chceme hrát se silnějšími soupeři, tak se musíme těch chyb vyvarovat,“ říká gólman Jakub Škarek.

„Dostáváme hrozně gólů v oslabeních. Nesmíme nikomu dávat tolik přesilovek, je to zbytečné a sráží nás to dolů," přidává se Ondřej Vála.

Hokejisté do dvaceti let porazili po divoké přestřelce Bělorusko a jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa Číst článek

Čeští junioři patří mezi nejvylučovanější na celém turnaji - v počtu trestných minut jsou úplně nejhorším týmem. A v oslabení dostali už pět gólů, což je nejvíc ze všech. Nad nedisciplinovaností hráčů v utkání s Běloruskem, v němž Češi inkasovali v početní nevýhodě třikrát, se pozastavil i trenér Filip Pešán.

„Desetiminutový trest za nesportovní chování, trest na pět minut plus do konce utkání, zbytečné fauly, vysoká hůl v útočném pásmu… To jsou věci, které musí z naší hry okamžitě zmizet,“ nabádá Pešán.

Platí to už pro nedělní poslední zápas ve skupině proti Švýcarsku, který začne v Buffalu v 18.00 českého času.