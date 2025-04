Neměli jsme energii, říká trenér Hradce po druhém semifinále. Jeho tým i tak porazil aktivnější Pardubice

Královéhradečtí hokejisté porazili ve druhém semifinále hokejové Tipsport extraligy pardubického rivala 3:2 v prodloužení, a srovnali stav série na 1:1. První bod jim zachránil Aleš Jergl, který svým druhým gólem zápas rozhodl.

„Jeli jsme tam ‚dvajedničku‘ s Jordym, chtěl jsem mu to nahrát pod hokejku. On to chytl a odrazilo se to ke mně. Pak už jsem se jen podíval, kde stojí brankář. Měl volno nad lapačkou, tak jsem se to snažil trefit. Určitě jsem za to rád,“ popsal trochu slangově Jergl přečíslení dvou na jednoho, při kterém chtěl původně nahrávat Jordanu Perretovi.

Právě Francouz Perret nahrál Jerglovi v 58. minutě na gól na 2:2. Byla to ojedinělá šance Hradce ve třetí třetině. Pardubický trenér Miloslav Hořava to ale svým hráčům nevyčítá.

„Tak se to zdá zvenku, ale hráči hrajou druhý zápas po sobě v neskutečném tempu a úsilí. Chyba se stane. Kdo nikdy nehrál, tak si to jen těžko představí. Z únavy člověk udělá o krok míň a už to tam visí. Hráčům to nevyčítám,“ komentoval výkon Perníkářů Hořava.

Pardubičtí trenéři opravdu nemají svým svěřencům moc co vyčítat, protože za prvních padesát minut dovolili Hradci jen dvanáct střel na branku a po celý zápas byli o dost aktivnější.

Souhlasí i autor druhé pardubické branky Lukáš Sedlák. „Celkově to od nás byl lepší zápas. Byli jsme o něco aktivnější. Chtělo by to maličko víc, chyba se tam stala, to je hokej,“ řekl po zápase zklamaný pardubický útočník.

Slabší výkon svého týmu uznal i domácí trenér Tomáš Martinec.

„Od začátku jsme to tlačili do kopce. Neměli jsme energii ani souboje. Chvilkami jsme klesali na mysli. Cením si ale toho, že tým ukázal charakter. S pomocí skvělých diváků jsme zápas se štěstím zvládli vyhrát,“ komentoval zápas svých svěřenců hradecký kouč.

Za stavu 1:1 se tak semifinálová série přesouvá do Pardubic, kde se Mountfield představí v pondělí a úterý.