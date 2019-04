Pardubice jsou krůček od záchrany. Motor si na extraligu musí opět minimálně rok počkat

Hokejisté Českých Budějovic hráli v Pardubicích o naději. Pokud by bodovali, zůstali by stále teoreticky ve hře o postup do extraligy. V sedmém kole baráže se ale radovali Východočeši, když vyhráli 2:0. Budějovičtí jsou tak v tabulce stále na dvou bodech a jejich šance na postup do nejvyšší soutěže je pryč. Pardubice 7:46 13. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost hokejových Pardubic | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

Východočeši vyhráli i třetí vzájemný barážový zápas, nutno ale říci, že cesta za vítězstvím pro ně rozhodně nebyla jednoduchá. První třetina gól nepřinesla, na začátku druhé se prosadil pardubický Patrik Poulíček, ale hráči Motoru nic nevzdali a stále se tlačili za vyrovnáním.

Nezlomil je ani druhý gól a Pardubice o další body museli bojovat až do úplného konce. Hru Jihočechů ocenil i pardubický brankář Ondřej Kacetl: „Budějovice kousaly, bylo to těžké. Každý zápas tady je těžký, ale jsme strašně rádi, že jsme to zvládli,“ řekl po utkání Radiožurnálu.

Motor opět neuspěl

Po zápasu bylo v pardubické kabině veselo, v budějovické zavládlo ticho, které až po delší době přerušil proslov trenéra Václava Prospala za zavřenými dveřmi. A i on si byl dobře vědom toho, že šance na možný postup do extraligy je pryč. I proto byl po zápasu ve svém hodnocení hodně stručný.

„Cokoliv vám tady řeknu, tak bude lež, takže nebudu říkat vůbec nic. Prohráli jsme, nedali jsme gól, odjíždíme s prázdnou. Nebudu vám lhát a nebudu ani nic říkat,“ zhodnotil Prospal sklesle.

Pardubičtí byli oproti Budějovicím v mnohem lepším postavení, na svém kontě měli 15 bodů, cílem bylo napravit zaváhání s Kladnem. To se povedlo a těšilo to i asistenta pardubického trenéra Richarda Krále.

„Tři body jsme nutně potřebovali. Byli jsme si vědomí, že kdyby se nám to nepovedlo, tak si to hodně zkomplikujeme, což jsme nechtěli dopustit. V první třetině jsme měli asi čtyři přesilovky, kdybychom je využili, tak je cesta za vítězstvím daleko jednoduší, to nám chybělo,“ hodnotil po zápase asistent trenéra Východočechů Richard Král.

„Ve druhé třetině jsme měli další tři čtyři ložené šance, takže jsme se víceméně do konce zápasu klepali o vítězství, ale zaplaťpánbůh za to,“ dodal Král.

Sedmé kolo tak hodně napovědělo o tom, že pardubičtí zaťukali na extraligovou bránu, zatímco pro Budějovice zůstane i letos zavřená.